Mann in Neukölln erstochen: Mordkommission ermittelt

Berlin. Ein Mann ist in Neukölln angegriffen und erstochen worden. Am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr hätten Polizisten den 40-Jährigen an der Zeitzer- Ecke Braunschweiger Straße mit schweren Stichverletzungen gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine Wiederbelebung blieb erfolglos. Zum Täter konnte die Polizei keine Angaben machen. Ob Zeugen die Polizei alarmiert hatten, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. Die Mordkommission ermittelte in alle Richtungen.

( dpa )