Blaulicht-Blog: Kind schwer verletzt, Mutter reagiert spät

+++ Junge von Auto erfasst - Mutter fährt erst später ins Krankenhaus +++

In Steglitz ist ein Junge ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 47 Jahre alte Mutter überquerte nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr mit dem Fünfjährigen die grüne Ampel auf der Joachim-Tiburtius-Brücke/Külzer Straße. Gleichzeitig fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Ford aus Richtung Schildhornstraße kommend laut Zeugenaussagen bei Rot über die Fahrerampel und erfasste das Kind, das daraufhin zu Boden stürzte. Die Mutter verzichtete anschließend zunächst auf den Rettungsdienst und fuhr erst später mit ihm in ein Krankenhaus, nachdem der Kleine sich über Kopfschmerzen beklagte.

+++ Mann in Neukölln erstochen - Mordkommission ermittelt +++

Ein Mann ist in Neukölln angegriffen und erstochen worden. Am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr hätten Polizisten den 40-Jährigen an der Zeitzer- Ecke Braunschweiger Straße mit schweren Stichverletzungen gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos. Zum Täter konnte die Polizei keine Angaben machen. Ob Zeugen die Polizei alarmiert hatten, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. Die Mordkommission ermittelte in alle Richtungen.

+++ Auto von AfD-Mitglied angezündet +++

Am Käthe-Dorsch-Ring in Neukölln ist in der Nacht zu Donnerstag das Auto eines AfD-Mitglieds angezündet worden. Dies berichtet der AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski auf Twitter. Es handelt sich um einen silbernen Ford Focus. Wie die Polizei berichtet, waren Fahndern gegen 23.30 Uhr an der Straße drei Männer auf Fahrrädern aufgefallen. Sie sollen sich an dem Pkw zu schaffen gemacht haben. Die Fahnder verfolgten das Trio in Richtung Fritz-Erler-Allee und stellten kurz darauf einen der drei Geflüchteten im Alter von 39 Jahren. Zwischenzeitlich hatten Anwohner Polizei und Feuerwehr alarmiert, da der Pkw brannte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand.

+++ Brennendes Auto in Neukölln +++

Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

An der Braunschweiger Straße in Neukölln brannte in der Nacht ein Pkw vollständig aus. Kurz vor 2 Uhr hatten Anwohner die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Innenraum des Fahrzeugs schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Es wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

+++ Unbekannte werfen Steine auf Amazon-Büro +++

Polizisten in der Nacht zu Donnerstag vor dem Amazon-Büro an der Krausenstraße in Mitte.

Foto: Morris Pudwell

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag das Berliner Büro des US-Versandriesen Amazon an der Krausenstraße in Mitte mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Die Täter verschlossen laut ersten Informationen von vor Ort die Eingangstür des Gebäudes mit einer Fahrradkette, so dass der Wachschutz nicht hinausgelangen konnte. Die Polizei ging am Morgen von mindestens drei vermummten Tätern aus. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten das massive Schloss gegen 3 Uhr aufflexen. Laut Polizei wurden zwölf Pflastersteine gegen das Gebäude geworfen. Zudem wurden gegen die Fassade Farbbeutel geworfen. Die Täter flohen laut Polizei in unbekannte Richtung. Da die Tat vermutlich politisch motiviert war, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. In der Krausenstraße hatte Amazon vor wenigen Jahren ein Entwicklungszentrum errichtet.

+++ Pkw-Zusammenstoß in Friedrichshain +++

Pkw-Zusammenstoß in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Lichtenberger Straße Ecke Singerstraße in Friedrichshain kam es am späten Abend zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Eine Person erlitt dabei Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Drei Verletzte bei Brand im Hotel +++

Bei einem Brand in einem Hotel in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) sind drei Menschen verletzt worden. Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht sei der Brand im Keller des Hotels ausgebrochen, teilte die Polizei Brandenburg mit. In dem Hotel im Ortsteil Wensickendorf hätten zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Gäste gewohnt, hieß es weiter. Alle konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Drei Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

