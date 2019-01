Unbekannte werfen Steine auf Amazon-Büro in Mitte

Polizisten in der Nacht zu Donnerstag vor dem Amazon-Büro an der Krausenstraße in Mitte.

Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag das Berliner Büro des US-Versandriesen Amazon an der Krausenstraße in Mitte mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Die Täter verschlossen laut ersten Informationen von vor Ort die Eingangstür des Gebäudes mit einer Fahrradkette, so dass der Wachschutz nicht hinausgelangen konnte.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten das massive Schloss gegen 3 Uhr aufflexen. Laut ersten Informationen wurden zwölf Steine auf das Gebäude geworfen. Zudem wurden gegen die Fassade Farbbeutel geworfen. Nun ermittelt ein Fachkomissariat.

( BM )