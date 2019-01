Blaulicht-Blog: Brand in Imbiss greift auf Wohnung über

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Imbiss-Brand greift auf Wohnung über +++

In Gesundbrunnen ist an der Trondheimer Straße ein Imbiss in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf eine Wohnung im ersten Stock über. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind zurzeit im Einsatz. Ob jemand verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch unklar.

+++ Autofahrer fährt Fußgänger um +++

Beim Überqueren einer Fahrbahn in Lichtenberg ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 32-Jährige am Dienstagnachmittag ander Siegfriedstraße von einem 34-jährigen Mann mit seinem Auto erfasst und schwer an Armen, Beinen und Rumpf verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch nicht bekannt.

+++ Radfahrer schwer gestürzt +++

Bei einem Sturz am Dienstagabend in Alt-Hohenschönhausen hat sich ein Radfahrer schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 56-Jährige gegen 20.15 Uhr mit seinem Mountainbike die Konrad-Wolf-Straße in Richtung Hauptstraße. In Höhe Schöneicher Straße geriet der Zweiradfahrer offenbar mit dem Vorderrad in eine Straßenbahnschiene und stürzte in der Folge. Dabei erlitt der 56-Jährige Kopfverletzungen und war kurzzeitig bewusstlos. Nach einer Erstbehandlung am Ort kam der Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Auto auf Parkplatz brennt aus +++

Am frühen Mittwochmorgen bemerkten Anwohner der Grabbeallee in Niederschönhausen, wie Flammen aus einem geparkten Mercedes schlugen. Feuerwehrleute löschten den Brand. Das fahrzeug brannte komplett aus. Zwei neben dem Mercedes abgestellte Autos wurden ebenfalls beschädigt.

+++ Festnahme nach Einbruch in Wohnmobil +++

Auf frischer Tat ertappten Polizisten am Dienstagabend in Tempelhof einen mutmaßlichen Einbrecher. Ein Zeuge hatte gegen 19.40 Uhr einen Einbruch in ein Wohnmobil, das auf einem Parkplatz am Tempelhofer Damm geparkt war, bemerkt und die Polizei alarmiert. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, entdeckten sie zunächst ein aufgebrochenes Fenster an einem Wohnmobil. Das Fahrzeug war verschlossen und leer. Als sie sich weiter umschauten, bemerkten sie ein weiteres Wohnmobil mit einer offen stehenden Scheibe. In diesem hielt sich ein Mann auf, der offenbar in das Fahrzeug eingebrochen war. Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest, brachten ihn zur Gefangenensammelstelle und übergaben ihn nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Kriminalpolizei.

+++ Pizzabotin mit Messer bedrioht und ausgeraubt +++

Eine Pizzabotin ist am Dienstagabend von einem Unbekannten in Siemensstadt überfallen worden. Aussagen zufolge wollte die 20-Jährige kurz vor 19 Uhr im Rohrdamm eine bestellte Pizza ausliefern, als sie vor dem Haus zunächst von dem Unbekannten nach einer Zigarette gefragt wurde. Anschließend fragte der Mann die junge Frau auch, ob sie ihm Geld wechseln könne. Plötzlich habe er ein Messer hervorgeholt, sie sie damit bedroht und Geld gefordert. Nachdem die Lieferantin ihre Geldbörse dem Räuber übergeben hatte, nahm er sich ein Teil des Geldes und gab das Portemonnaie anschließend zurück. Dann ergriff er die Flucht.

+++ Großeinsatz für Feuerwehr - Riesige Halle in Flammen +++

In Nächst Neuendorf bei Zossen (Kreis Teltow-Fläming) steht eine riesige Halle im Flammen. Foto: Thomas Peise

Das 20x70 Meter große ndustriegebäude brannte lichterloh. Foto: Thomas Peise

In der Halle befanden sich mehrere kleine Werkstätten und zahlreiche Fahrzeuge. Foto: Thomas Peise

Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Dazu kam dichter, schwarzer Qualm. Foto: Thomas Peise

Verletzt wurde zum Glück niemand. Foto: Thomas Peise



Die Feuerwehr war mit einen Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thomas Peise

Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Thomas Peise



In der Nähe von Zossen (Teltow-Fläming) steht eine riesige Halle in Flammen. Die Feuerwehr ist im Grioßeinsatz. Lesen Sie HIER mehr.

+++ Trotz Notbremsung - Frau wird von Auto erfasst ++++

Eine 59 Jahre alte Frau ist in Steglitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte sie am Dienstagnachmittag die Albrechtstraße in Höhe Hermann-Ehlers-Platz, als der Unfall geschah. Mehrere Fahrzeuge hätten notbremsen müssen. Ein 18 jahre alter Autofahrer habe dann eine Kollision nicht mehr verhindern können und die Fußgängerin mit dem rechten Außenspiegel erfasst. Die Frau erlitt Rumpfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

+++ Gegen Baum geprallt - Mann stirbt bei Unfall +++

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 bei Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige mit seinem Auto am späten Dienstagabend zwischen Baruth/Mark und Neuhof von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

( BM )