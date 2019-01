Blaulicht-Blog: Autofahrer fährt Fußgänger um

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Autofahrer fährt Fußgänger um +++

Beim Überqueren einer Fahrbahn in Lichtenberg ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 32-Jährige am Dienstagnachmittag ander Siegfriedstraße von einem 34-jährigen Mann mit seinem Auto erfasst und schwer an Armen, Beinen und Rumpf verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch nicht bekannt.

+++ Großeinsatz für Feuerwehr - Riesige Halle in Flammen +++

In Nächst Neuendorf bei Zossen (Kreis Teltow-Fläming) steht eine riesige Halle im Flammen. Foto: Thomas Peise

Das 20x70 Meter große ndustriegebäude brannte lichterloh. Foto: Thomas Peise

In der Halle befanden sich mehrere kleine Werkstätten und zahlreiche Fahrzeuge. Foto: Thomas Peise

Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Dazu kam dichter, schwarzer Qualm. Foto: Thomas Peise

Verletzt wurde zum Glück niemand. Foto: Thomas Peise



Die Feuerwehr war mit einen Großaufgebot im Einsatz. Foto: Thomas Peise

Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Thomas Peise



+++ Trotz Notbremsung - Frau wird von Auto erfasst ++++

Eine 59 Jahre alte Frau ist in Steglitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte sie am Dienstagnachmittag die Albrechtstraße in Höhe Hermann-Ehlers-Platz, als der Unfall geschah. Mehrere Fahrzeuge hätten notbremsen müssen. Ein 18 jahre alter Autofahrer habe dann eine Kollision nicht mehr verhindern können und die Fußgängerin mit dem rechten Außenspiegel erfasst. Die Frau erlitt Rumpfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

+++ Gegen Baum geprallt - Mann stirbt bei Unfall +++

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 bei Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige mit seinem Auto am späten Dienstagabend zwischen Baruth/Mark und Neuhof von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

