Italiener im Volkspark Friedrichshain getötet - Mann gesteht

Berlin. Die Berliner Polizei hat ein Tötungsdelikt im Volkspark Friedrichshain im Mai 2017 aufklären können. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein 34 Jahre alter Mann aus Cloppenburg die Tat gestanden.

Der Tatverdächtige leidet laut Polizei unter einer psychischen Erkrankung und massiven Wahnvorstellung. Er habe im April 2018 seine Mutter in Cloppenburg getötet und befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Landgericht Cloppenburg urteilte, dass der 34-Jährige schuldunfähig sei.

Eine DNA-Spur am Opfer führte nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen. In seiner Vernehmung räumte er die Tötung im Volkspark ein. Hierbei schilderte er auch Tatwissen.

Das 34 Jahre alte Opfer aus Italien war in der Nacht zum 14. Mai 2017 durch mehrere Stiche in den Oberkörper getötet worden. Die Tat hatte sich auf einem der Wege ereignet, die zum Grillplatz auf dem kleinen Bunkerberg führen. Spaziergänger hatten den schwer verletzten Mann am darauffolgenden Morgen entdeckt und Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt versuchte beinahe eine Stunde, den Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich Opfer und Täter nicht. Diese dürften sich am Tatort zufällig begegnet sein. Das Tatmotiv konnte noch nicht abschließend geklärt werden. "Es kann angenommen werden, dass auch hier die psychische Erkrankung des Tatverdächtigen eine Rolle gespielt hat", teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin auf, so auch im Jahr 2017 für mehrere Monate. Durch Straftaten ist er hier bislang nicht in Erscheinung getreten.

Mehr zum Thema:

Mord im Volkspark: Berliner Polizei zeigt neues Opfer-Foto

( BM )