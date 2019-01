Blaulicht-Blog: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt +++

Beim Überqueren eines Zebrastreifens in Marzahn ist ein 28 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann schlug am Montagabend in der Poelchaustraße mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Autos auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 53 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

+++ Großeinsatz: Polizei durchsucht nach Geldtransporter-Überfall Wohnungen +++

Nach dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz im vergangenen Oktober durchsucht die Berliner Polizei seit Dienstagmorgen Wohnungen von Verdächtigen. Wie die Polizei mitteilte, werden vier Objekte zweier 25 und 38 Jahre alter Männer durchsucht, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten. Ziel sei es, weitere Beweismittel zu finden, so ein Polizeisprecher. Seit 6.00 Uhr läuft der Einsatz in Tempelhof, Steglitz und Kreuzberg in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt, dem Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie der Bereitschaftspolizei.

Am 19. Oktober 2018 hatten fünf Maskierte einen Geldtransporter in der Schillingstraße überfallen und ausgeraubt. Auf der Flucht schossen die Männer auf ein Polizeiauto, das sie verfolgte. Beute machten die Täter jedoch keine - ein Teil des Geldes verloren sie noch am Tatort, der andere Teil wurde im Fluchtwagen zurückgelassen.

+++ Zuchtstute in Nordbrandenburg verletzt - Polizei sucht Täter +++

Nach einem Angriff auf ein Zuchtpferd im Kreis Oberhavel sucht die Polizei in Nordbrandenburg nach Tatverdächtigen. Wie eine Polizeisprecherin in Neuruppin erklärte, haben die Besitzer der Zuchttiere am Montag Anzeige erstattet. Die Stute weidete nach den Angaben vom Dienstag am Wochenende mit mehreren anderen Zuchttieren auf einer Koppel bei Häsen, das zur Gemeinde Löwenberger Land gehört. Das Pferd hatte am Sonntag eine etwa 70 Zentimeter lange Schnittwunde, die vermutlich von einem scharfen Gegenstand herrührt.

Das verletzte Pferd habe in einer Tierklinik notoperiert werden müssen. Es werde wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre hatte es mehrere solcher Fälle in der Region Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gegeben. In den letzten Jahren hatte man solche Attacken auf Pferde aber nicht mehr, wie die Sprecherin sagte.

