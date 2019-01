Randalierer tritt in S-Bahn Schlafendem gegen Kopf

Der Mann griff einen anderen Fahrgast in der S9 zwischen Bellevue und Zoologischer Garten an. Er ist der Polizei bereits bekannt.

Berlin. Mit Gebrüll und Tritten gegen den Kopf hat ein 33-Jähriger in der Berliner S-Bahn einen schlafenden Fahrgast traktiert. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, klagte der attackierte 49-Jährige nach dem Vorfall am Sonntagmorgen über Kopfschmerzen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der 33-Jährige schrie den Schlafenden den Angaben zufolge auf der Linie S9 zwischen den Bahnhöfen Bellevue und Zoologischer Garten plötzlich an und trat zunächst gegen eine Windfangscheibe, dann aber gegen dessen Kopf. Andere Reisende gingen dazwischen. Polizisten nahmen den Mann, der ihnen schon wegen anderer Delikte bekannt ist, vorläufig fest. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

( dpa )