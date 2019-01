40 Kilogramm Shisha-Tabak in Berlin beschlagnahmt

Berlin. Die Polizei führt ihre Durchsuchungen in den Shisha-Bars fort. Es wurden drei Bars in Charlottenburg und Kreuzberg kontrolliert. Insgesamt wurden 40 Kilogramm Shisha-Tabak beschlagnahmt - je 10 Kilogramm in der Dudenstraße und Uhlandstraße, 20 Kilogramm in der Kantstraße. Das Lokal in der Kantstraße musste geräumt werden, weil die CO-Werte zu hoch waren. Die Feuerwehr rückte an. Bei einem 23-Jährigen fanden die Ermittler Rauschgift. Beim 26-jährigen Betreiber des Lokals, dessen Fahrzeug in zweiter Reihe geparkt war, entdeckten die Polizisten einen Baseballschläger und eine Machete im Kofferraum. Es wurden Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie der Steuerhehlerei eingeleitet.

In der Uhlandstraße wurden 24 Personen überprüft und ein Messer beschlagnahmt. Hierzu wurden Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Steuerhehlerei eingeleitet. Neun Personen wurden in der Dudenstraße überprüft. Auch hier wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet. Den Einsatz führte die LKA-Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel mit der Bereitschaftspolizei, dem Verkehrsdienst, Diensthundeführer sowie Mitarbeitern des Ordnungsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf durch.

( BM )