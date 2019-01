Nach vier Monaten: Festnahme nach Schießerei in Berlin Neukölln

Kriminalität Nach fünf Monaten: Festnahme nach Schießerei in Neukölln

Berlin. Nach einer Schießerei in Berlin-Neukölln vor fast fünf Monaten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler bei Twitter mitteilten, wurde am Sonnabend der Haftbefehl gegen den 42-jährigen mutmaßlichen Schützen wegen versuchten Mordes vollstreckt.

Hintergrund war eine Schießerei im Neuköllner Stadtteil Britz im September, durch die zwei Männer schwer verletzt wurden. Zur Tat in Britz kam es wenige Minuten nach Mitternacht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge passierte ein Fahrzeug eine Bar am Britzer Damm, bremste davor kurz ab, dann fielen mehrere Schüsse, durch die zwei 32 und 42 Jahre alte Männer vor der Bar getroffen wurden.

Polizisten vor der Bar, wo aus einem fahrenden Pkw auf zwei Männer geschossen wurde

Foto: Morris Pudwell

Als dann ein weiterer Mann mit seinem vor der Bar abgestellten Wagen die Verfolgung der Schützen aufnahm, erinnerte das Geschehen an eine Action-Szene eines Kriminalfilms. Während beide Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit über den Britzer Damm in Richtung Gradestraße rasten, wurden aus dem vorderen, verfolgten Wagen mehrfach weitere Schüsse auf den verfolgenden Pkw abgegeben. Dieser brach die Verfolgung daraufhin ab.

Die beiden durch die Schüsse schwer verletzten Männer mussten von Rettungskräften nach ersten Sofortmaßnahmen am Tatort zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Lebensgefahr soll nach Polizeiangaben bei beiden Männern nicht mehr bestehen. Wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde, sollen die Verletzen der Großfamilie A. angehören. Bei einem weiteren Mitglied dieser Familie fand in der vergangenen Woche eine Razzia der Polizei statt, bei der es um Falschgeld ging.

