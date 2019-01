Unfallfahrer stellt sich vier Stunden später

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Autofahrer fährt Fußgängerin an, flüchtet und stellt sich Stunden später +++

In der Nacht zu Sonntag ist ein Mercedes-Fahrer nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin in Mitte vom Unfallort geflüchtet. Stunden später stellte er sich bei der Polizei. Der 21-Jährige war gegen 2 Uhr auf der Grunerstraße in Richtung Molkenmarkt unterwegs, als er in Höhe der Klosterstraße eine auf einer Sperrfläche stehende 18-Jährige erfasste. Die junge Frau wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule. Der Fahrer des Wagens fuhr daraufhin einfach weiter.

Erst Stunden später – gegen 6.15 Uhr – meldete sich ein nach Alkohol riechender Mann auf der Polizeiwache in Wittenau und gab an, in der Nacht eine Person angefahren zu haben. Das Auto habe er in Mitte abgestellt und sei noch in einen Club gegangen. Den Mercedes fanden die Beamten in der Markgrafenstraße und stellen ihn sicher. Er war im Frontbereich stark beschädigt.

+++ 40 Kilogramm Shisha-Tabak beschlagnahmt +++

Die Polizei führt ihre Durchsuchungen in den Shisha-Bars fort. Es wurden drei Bars in Charlottenburg und Kreuzberg kontrolliert. Insgesamt wurden 40 Kilogramm Shisha-Tabak beschlagnahmt - je 10 Kilogramm in der Dudenstraße und Uhlandstraße, 20 Kilogramm in der Kantstraße. Das Lokal in der Kantstraße musste geräumt werden, weil die CO-Werte zu hoch waren. Die Feuerwehr rückte an. Bei einem 23-Jährigen fanden die Ermittler Rauschgift. Beim 26-jährigen Betreiber des Lokals, dessen Fahrzeug in zweiter Reihe geparkt war, entdeckten die Polizisten einen Baseballschläger und eine Machete im Kofferraum. Es wurden Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie der Steuerhehlerei eingeleitet.

In der Uhlandstraße wurden 24 Personen überprüft und ein Messer beschlagnahmt. Hierzu wurden Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Steuerhehlerei eingeleitet. Neun Personen wurden in der Dudenstraße überprüft. Auch hier wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet. Den Einsatz führte die LKA-Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel mit der Bereitschaftspolizei, dem Verkehrsdienst, Diensthundeführer sowie Mitarbeitern des Ordnungsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf durch.

+++ Wegen Handy-Verbot ausgerissen: Polizei greift 11-Jährigen auf +++

Ein von zu Hause ausgerissener Junge ist bei Minustemperaturen am Bahnhof Falkensee (Havelland) aufgegriffen worden. Der Elfjährige saß am Freitag dort auf einer Bank, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann sprach ihn an und alarmierte die Beamten. Der Junge war demnach von zu Hause weggelaufen, weil seine Eltern ihm die Handy-Benutzung verboten hatten. Die Polizisten übergaben ihn seiner Familie.

+++ Polizei: Drei leichtverletzte Beamte bei Demo +++

Die Polizei hat in Schöneberg bei einer Kundgebung unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Bei Musik demonstrierten mehr als 60 Teilnehmer am Samstag unter dem Motto "Krach und Tanz für den Erhalt linker Freiräume". Drei Beamte seien bei dem Einsatz während und nach der Demonstration leicht verletzt worden, hätten ihren Dienst aber nicht abbrechen müssen, teilte die Polizei mit. Neun Strafanzeigen wurden demnach aufgenommen. An den Fenstern eines Gebäudes hätten sich vermummte Menschen gezeigt, hieß es. Ein 18-Jähriger und ein 32-Jähriger wurden vorläufig festgenommen.

+++ Botschaft Kameruns in Berlin besetzt +++

Die Botschaft der Republik Kamerun in Westend ist in der Nacht zum Sonntag besetzt worden. „Etwa zehn Personen drangen in das Gebäude ein und stellten politische Forderungen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Dabei kam es auch zu Beschädigungen in dem Gebäude. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot in der Ulmenallee an und brachte die Menschen aus der Botschaft. „Zu den Hintergründen können wir noch nichts sagen. Das müssen wir uns noch genauer ansehen“, sagte der Sprecher. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Einsatz endete am frühen Sonntagmorgen.

+++ Autofahrer ohne Führerschein prallt gegen Leitplanke +++

Drei Männer sind bei einem Unfall in Tempelhof in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verletzt worden. Ein 23-Jähriger, der keinen gültigen Führerschein hatte, verlor in der Höhe der Anschlussstelle Oberlandstraße aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer, der 0,6 Promille im Blut hatte, stieß mehrere Male gegen die Leitplanke. Der Fahrer und seine Insassen wurden verletzt. Der 58-jährige Insasse wurde stationär aufgenommen. Die beiden anderen wurden ambulant behandelt.

+++ Maskierte Männer überfallen Lokal mit Schusswaffen +++

Drei maskierte Männer haben am Sonnabendnachmittag in Neukölln ein Lokal überfallen. Das Trio betrat bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 17.45 Uhr den Verkaufsraum in der Warthetsraße und bedrohte eine 21 Jahre alte Kundin und den Sohn der Inhaberin mit Schusswaffen. Sie forderten die Herausgabe von Geld, Tabak und einem Tablet. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber in Richtung Hermannstraße. Der 23 Jahre alte Sohn und die Kundin blieben unverletzt.

+++ Frau wird fremdenfeindlich beschimpft +++

Eine 31-jährige Frau ist am Sonnabendmittag fremdenfeindlich beschimpft worden. Der Vorfall ereignete sich im U-Bahnhof Lipschitzallee in Gropiusstadt. Die Pöblerin soll versucht haben, der Frau mit einem Schirm ins Gesicht zu schlagen. Die 31-Jährige wehrte den Schirm mit der Hand ab. Sie wurden am Daumen verletzt. Die Ermittlungen zu der Unbekannten dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

+++Angestellter einer Buchhandlung mit Messer bedroht +++

Ein Mitarbeiter einer Buchhandlung in Steglitz ist in der Markelstraße am Sonnabendabend überfallen worden. Ein vermeintlicher Kunde ließ sich zuerst beraten, zückte dann aber ein Messer. Er forderte den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Der Räuber nahm das Geld und flüchtete in Richtung Schloßstraße. Der Angestellte wurde nicht verletzt.

+++ 20-Jährige von Auto erfasst - schwere Kopfverletzungen +++

Eine junge Fußgängerin ist am späten Sonnabendabend bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf schwer verletzt worden. Die 20-Jährige überquerte laut Polizei gegen 23 Uhr die Brandenburgische Straße – vermutlich ohne auf den Fließverkehr zu achten – und wurde dabei von einem Peugeot eines 64-Jährigen angefahren. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Großbrand in Kreuzberger Wohnung +++

Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen: In Kreuzberg sind rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Lausitzer Straße angerückt. Es wird auf Twitter von einem Großbrand gesprochen. Dort ist ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, das sich bereits ausgebreitet hat und zu dem die Kräfte nur schwer hingelangen können. Sie versuchen von außen in die Wohnung zu gelangen. Ob Menschen verletzt wurden, ist zunächst unklar. Durch die starke Rauchausbreitung muss das Nebengebäude evakuiert werden.

Die Wiener Straße ist momentan gesperrt, die Buslinie M29 ist unterbrochen.

#Brand #Kreuzberg

Hier wird es noch dauern:Aufgrund der Rauchausbreitung muss nun ein angrenzendes Gebäude evakuiert werden.Unsere Kräfte versuchen nun von Außen in die stark „zugestellte“ Wohnung zu gelangen.Mittlerweile sind 5 Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet alarmiert. pic.twitter.com/U0RDdr5Cvl — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 27, 2019

#Brand #Kreuzberg

Großbrand in Kreuzberg. In der Lausitzer Straße brennt es in einer Wohnung. Das Feuer hat sich ausgebreitet. Wir sind mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Update folgt pic.twitter.com/ybN10PoPYd — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 27, 2019

+++ Festnahme nach Schießerei in Neukölln vor vier Monaten +++

Nach einer Schießerei in Neukölln vor fast fünf Monaten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler bei Twitter mitteilten, wurde am Samstag der Haftbefehl gegen den 42-jährigen mutmaßlichen Schützen wegen versuchten Mordes vollstreckt. Hintergrund seien eine Schießerei im kriminellen Milieu und eine Verfolgungsfahrt am 3. September 2018, hieß es weiter. Mehr Details gaben die Behörden in der Nacht zum Sonntag zunächst nicht bekannt.

Nach den Ermittlungen zu einer Schießerei vom 03. September 2018 vollstreckte unsere 5. #Moko heute Abend gemeinsam mit Spezialkräften des #LKA einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen. #PM folgt.

^tsm https://t.co/UOv8IgLgAT — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 26, 2019

+++ Mann in Wedding niedergestochen - Hintergründe unklar +++

Foto: Morris Pudwell

Ein Mann ist vor einem Club in Wedding niedergestochen und schwer verletzt worden. "Das Opfer kam in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Zu der Attacke kam es an der Reinickendorfer Straße. Der Täter flüchtete. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.

Mehr Polizeiberichte:

Lärm und Beleidigung: Polizisten erstatten Anzeige

Zwei Männer liefern sich verbotenes Rennen auf Stadtautobahn

Mann bedroht Supermarkt-Kassiererin mit Pistole

( BM )