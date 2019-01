In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin.

+++ Festnahme nach Schießerei in Neukölln vor vier Monaten +++

Berlin. Nach einer Schießerei in Neukölln vor fast fünf Monaten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler bei Twitter mitteilten, wurde am Samstag der Haftbefehl gegen den 42-jährigen mutmaßlichen Schützen wegen versuchten Mordes vollstreckt. Hintergrund seien eine Schießerei im kriminellen Milieu und eine Verfolgungsfahrt am 3. September 2018, hieß es weiter. Mehr Details gaben die Behörden in der Nacht zum Sonntag zunächst nicht bekannt.

Nach den Ermittlungen zu einer Schießerei vom 03. September 2018 vollstreckte unsere 5. #Moko heute Abend gemeinsam mit Spezialkräften des #LKA einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen. #PM folgt.

^tsm https://t.co/UOv8IgLgAT — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 26, 2019

+++ Großbrand in Kreuzberger Wohnung +++

Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagmorgen: In Kreuzberg sind rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Lausitzer Straße angerückt. Dort ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen, das sich bereits ausgebreitet hat. Die Feuerwehr spricht auf Twitter von einem Großbrand. Ob Menschen verletzt wurden, ist zunächst unklar. Weitere Informationen sollen folgen.

#Brand #Kreuzberg

Großbrand in Kreuzberg. In der Lausitzer Straße brennt es in einer Wohnung. Das Feuer hat sich ausgebreitet. Wir sind mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Update folgt pic.twitter.com/ybN10PoPYd — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 27, 2019

+++ Mann in Wedding niedergestochen - Hintergründe unklar +++

Foto: Morris Pudwell

Ein Mann ist vor einem Club in Wedding niedergestochen und schwer verletzt worden. "Das Opfer kam in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Zu der Attacke kam es an der Reinickendorfer Straße. Der Täter flüchtete. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.

