Lärm und Beleidigung: Polizisten erstatten Anzeige

Neun Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeit wurden am Freitag bei der Versammlung „Krach & Tanz für den Erhalt linker Freiräume“ in Schöneberg eingeleitet. Die Versammlung begann gegen 15.45 Uhr in der Potsdamer Straße 180 auf dem Gehweg, 60 Personen nahmen teil. Wie die Polizei berichtet, wurde bei der angemeldeten Versammlung lautstark Musik gespielt, in den Fenstern hätten sich immer wieder vermummte Personen gezeigt. Ein 18-Jähriger sei später identifiziert und vorläufig festgenommen worden. Außerdem seien per Megafon polizeifeindliche Sprechchöre angestimmt worden.

Um 22 Uhr wurde die Versammlung beendet. Ein 32-Jähriger, der als Rädelsführer auftrat, ergriff laut Polizei die Flucht vor polizeilichen Maßnahmen in Richtung Kleistpark. Er wurde von zwei Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen. Insgesamt wurden drei Polizeibeamte bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Beamten erstatteten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen ruhestörenden Lärms sowie Strafanzeigen wegen Beleidigung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

