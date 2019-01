Zwei Männer liefern sich verbotenes Rennen auf Stadtautobahn

Berlin. Zwei Männer haben sich am späten Freitagabend auf der Stadtautobahn A 100 ein Autorennen geliefert und wurden dabei von der Polizei erwischt.

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei nahm gegen 23.30 Uhr laute Motorengeräusche im Tunnel Ortsteil Britz in Fahrtrichtung Süd wahr und erblickte kurze Zeit später einen Mercedes und einen BMW. Beide Fahrzeuge beschleunigten, bremsten dann wieder ab und wechselten mehrfach die Fahrstreifen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. In Höhe der Stubenrauchstraße fuhren beide Autos nebeneinander her, sodass die Beamten die Wagen stoppen konnten.

Die Fahrer im Alter 25 und 26 Jahren mussten sowohl jeweils ihren Führerschein als auch ihre Autos abgeben.

