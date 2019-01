Mann bedroht Supermarkt-Kassiererin mit Pistole

Ein 30-Jähriger, der am Freitagabend einen Laden in Tempelhof überfallen wollte und mit eine Pistole dohte, konnte festgenommen werden.

Berlin. Ein mutmaßlicher Räuber ist am Freitagabend in einem Supermarkt am Bayernring in Tempelhof festgenommen worden.

Der Mann stellte sich laut erstem Ermittlungsstand der Polizei gegen 21.10 Uhr mit seiner Ware an der Kasse an und holte – als er an der Reihe war - plötzlich eine Pistole hervor. Mit dieser bedrohte er die 56 Jahre alte Kassiererin und forderte Geld. Der sich in der Nähe befindende Filialleiter reagierte umgehend und brachte den Bewaffneten mithilfe von Zeugen zu Boden.

Die Polizei nahm den 30-Jährigen fest und überstellte ihn der Kriminalpolizei.

( BM )