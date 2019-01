Unfall wegen Glatteis: Quadfahrer überschlägt und verletzt sich

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Glatteis - Quadfahrer überschlägt sich und wird verletzt +++

Berlin. Am späten Freitagabend ist es in Französisch Buchholz zu einem Unfall gekommen. Laut ersten Informationen verlor ein Quadfahrer in der Berliner Straße aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Daraufhin überschlug sich das Gefährt. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Thomas Peise

+++ Reh durch Scheibe in Auto geschleudert - Fahrer verletzt +++

Bei einem Wildunfall in Zossen (Teltow-Fläming) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Wagen am Freitagabend auf einer Landstraße mit einem Reh zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass das Tier durch die Frontscheibe in das Auto geschleudert wurde. Dabei erlitt der Fahrer schwere Kopfverletzungen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Reh kam ums Leben.

Foto: Morris Pudwell

+++ Kleintransporter brennt völlig aus +++

In der Nacht zu Sonnabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Sudermannstraße in Mahlsdorf gerufen. Dort brannte ein parkender Kleintransporter völlig aus. Anwohner bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer nach rund 30 Minuten unter Kontrolle brachten. Die Polizei geht ersten Informationen zufolge von Brandstiftung aus.

Foto: Thomas Peise

