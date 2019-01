Paketzusteller in Brandenburg hortet 900 Pakete - Haftbefehl

Brandenburg/Havel. Wurden Ihnen vielleicht einige Pakete nicht zugestellt? Vielleicht befindet Ihr Päckchen sich in einem dieser Räume. Die Polizei Brandenburg hat seit Montag über 900 nicht zugestellte Pakete gefunden. Teilweise stapelten diese sich bis unter die Decke - andere lagen kreuz und quer im Raum. Die Beamten entdeckten die Pakete an mehreren Orten in Brandenburg an der Havel und im Landkreis Havelland.

Über 900 nicht zugestellte Pakete haben wir seit Montag an mehreren Orten in #BrandenburgHavel und im Landkreis #Havelland gefunden! Alle konnten einem 35-jährigen Paketzusteller zugeordnet werden, der die Unterschlagung auch bereits zugab. Es wurde bereits #Haftbefehl erlassen. pic.twitter.com/D2V5ChSZhB — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) January 25, 2019

Eine Frau alarmierte die Polizei

Die Polizei wurde von einer Zeugin informiert. Sie entdeckte die Sendungen in einem Nebengelass ihrer Mietwohnung. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie brachten in Erfahrung, dass der Paketbote bereits durch Unregelmäßigkeiten beim Versanddienstleister aufgefallen war. Intern wurden schon Untersuchungen eingeleitet.

Die Pakte konnten einem 35-jährigen Zusteller zugeordnet werden. Er gab die Unterschlagung auch zu. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Sachen fanden Polizisten zudem Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt.

Schaden von mehreren 10.000 Euro

Es wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Pakete wurden sichergestellt. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden wohl auf mehrere 10.000 Euro erstrecken.

Die strafrechtliche Aufarbeitung wird gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Potsdam und der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg durchgeführt.

