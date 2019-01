Blaulicht-Blog: Toter Obdachloser auf Blub-Gelände entdeckt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Toter Obdachloser auf Blub-Gelände entdeckt +++

Berlin. Passanten haben in der Nacht zu Freitag in einer Ruine auf dem Gelände des ehemaligen Spassbades „Blubb“ an der Buschkrugallee in Neukölln einen toten Obdachlosen gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Polizisten vor Ort gingen davon aus, dass der wohnungslose Mann erfroren ist. Doch eine Obduktion wird die Todesursache bestätigen können.

+++ Einbrecher knacken Bankschließfächer und entkommen +++

In dieser Volksbank wurden mehrere Schließfächer aufgebrochen

Foto: Thomas Peise

Einbrecher sind in eine Filiale der Berliner Volksbank in Reinickendorf eingebrochen und haben dort mehrere Schließfächer aufgebrochen. Ein Zeuge alarmierte gegen 18 Uhr die Polizei, nachdem er am Keller der Bankfiliale an der Scharnweberstraße „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht hatte, wie die Beamten mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge kamen die Täter über einen Nebeneingang in den Keller. Die Einbrecher entkamen unerkannt - ob sie Beute machten, war noch offen. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.

( BM )