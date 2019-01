Blaulicht-Blog: Reifen an mehr als 80 Fahrzeugen zerstochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Reifen an mehr als 80 Fahrzeugen zerstochen +++

Berlin. An mehr als 80 Fahrzeugen haben Unbekannte im Stadtteil Buckow Reifen zerstochen. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Anwohner am Donnerstagabend an einem Auto, dass die Reifen zerstört wurden und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten daraufhin weitere beschädigte Fahrzeuge am Schlierbacher Weg, Sandsteinweg, Gauwackeweg und Hornblendeweg. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Die Polizei ermittelt.

+++ Toter Obdachloser auf Blub-Gelände entdeckt +++

Auf dem verwahrlosten Gelände des ehemaligen Spaßbades Blub haben Passanten einen toten Mann entdeckt. Sie alarmierten die Rettungskräfte.

Foto: Thomas Peise

Passanten haben am Donnerstagabend in Neukölln gegen 23 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Spaßbades "Blub" an der Buschkrugallee einen leblosen Obdachlosen gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen. Polizisten vor Ort gingen davon aus, dass der wohnungslose Mann in einer Ruine erfroren ist. Eine Obduktion soll die Todesursache eindeutig klären. Es gebe zudem keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, hieß es seitens der Polizei.

+++ Einbrecher knacken Bankschließfächer und entkommen +++

In dieser Volksbank wurden mehrere Schließfächer aufgebrochen

Foto: Thomas Peise

Einbrecher sind in eine Filiale der Berliner Volksbank in Reinickendorf eingebrochen und haben dort mehrere Schließfächer aufgebrochen. Ein Zeuge alarmierte gegen 18 Uhr die Polizei, nachdem er am Keller der Bankfiliale an der Scharnweberstraße „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht hatte, wie die Beamten mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge kamen die Täter über einen Nebeneingang in den Keller. Die Einbrecher entkamen unerkannt - ob sie Beute machten, war noch offen. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.

( BM )