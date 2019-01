Berlin: Zwölf Kilogramm Cannabis in Einzimmerwohnung entdeckt

Berlin. Verpackt in 24 Plastiktüten haben Ermittler in einer Wohnung in Berlin-Neu-Hohenschönhausen etwa zwölf Kilogramm Cannabis sichergestellt. Die Drogen waren am Mittwochvormittag in der Warnitzer Straße bei einer Wohnungsräumung entdeckt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach traf zuvor eine Gerichtsvollzieherin in der Wohnung zwei unbekannte junge Männer an. Diese hätten sich einen Koffer genommen und die Wohnung verlassen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

dpa