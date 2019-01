Berlin: 15-Jähriger mit Schlagring bedroht und abgezockt

Mit einem Schlagring haben zwei Jugendliche einen 15-Jährigen und seinen 16 Jahre alten Freund am Mittwochmittag im Märkischen Viertel in Reinickendorf bedroht.

In einer Grünanlage am Senftenberger Ring forderten sie die Herausgabe seiner Jacke und konnten mit der Beute fliegen. Die Polizei konnte als mutmaßlichen Täter einen 14-Jährigen ausmachen, der an seiner Wohnanschrift aufgesucht und angetroffen wurde. Der 16 Jahre alte Mittatverdächtige wurde ebenfalls zu Hause erwischt. Er händigte die geraubte Jacke der Polizei aus. Die Beamten brachten ihn in eine Gefangenensammelstelle zur erkennungsdienstlichen Behandlung und übergaben ihn anschließend seiner Mutter.

Der Überfallene blieb unverletzt.

Mehr Polizeiberichte:

U-Bahn-Fahrgast in Mitte durch Musikbox verletzt

Ordnungsamt, Polizei und Zoll im Großeinsatz in Neukölln

Großrazzia gegen Waffenschmuggler-Bande

( BM )