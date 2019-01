Autofahrerin steigt aus - Pkw rollt in Teltowkanal

Berlin. Am Mittwochmittag ist ein Skoda in den Teltowkanal in Britz gerollt. Den Angaben der 29 Jahre alten Autofahrerin zufolge habe sie sich gegen 12.20 Uhr verfahren und sei so an das Delfter Ufer gelangt. Weil ihr unwohl war, stieg die Frau aus.

In diesem Moment habe sich ihr Fahrzeug in Bewegung gesetzt, sei über die Uferböschung ins Wasser gerollt und dort gesunken.

Taucher suchen nach dem Auto.

Foto: Morris Pudwell

Alarmierte Rettungskräfte, Taucher sowie Beamte der Wasserschutzpolizei suchten erfolglos unter Wasser nach dem Kleinwagen. Aufgrund dessen war der Wasserabschnitt bis zur Buschkrugbrücke für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Am Donnerstag soll die Suche fortgesetzt werden.

