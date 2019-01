U-Bahn-Fahrgast in Mitte durch Musikbox verletzt

Ein 24 Jahre alter Mann ist durch eine kleine Musikbox in Gesundbrunnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine junge Frau aus einer Gruppe heraus am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr am U-Bahnhof Osloer Straße die Box vom Bahnsteig in einen Waggon der Linie U8 geworfen. Der Gegenstand traf den 24-Jährigen am Kopf. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Gruppe konnte unerkannt fliehen. Warum die junge Frau die kleine Box geworfen hatte, war noch unklar.

( BM )