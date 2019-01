Drei Trickbetrügerinnen auf frischer Tat festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin.

+++ Drei Trickbetrügerinnen festgenommen +++

Berlin. In Staaken sind am Donnerstagmittag drei mutmaßliche Trickbetrügerinnen festgenommen worden. Ermittler des Landeskriminalamtes beobachteten gegen 13 Uhr drei Frauen im Alter von 22, 32 und 53 Jahren dabei, wie diese sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Obstallee verschafften. Einige Zeit später verließ das Trio wieder das Gebäude und versuchte an einer nahegelegenen Bushaltestelle, eine Geldkassette aufzuhebeln. Die Polizisten nahmen die Frauen daraufhin fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sie an der Tür einer 75-Jährigen zuvor vorgetäuscht hatten, zur Hausverwaltung zu gehören und die Räume auf einen möglichen Wasserschaden hin überprüfen müssten. Dabei ließen sie unbemerkt die Geldkassette mitgehen.

+++ Zwölf Kilogramm Cannabis in Einzimmerwohnung entdeckt +++

Verpackt in 24 Plastiktüten haben Ermittler in einer Wohnung in Berlin-Neu-Hohenschönhausen etwa zwölf Kilogramm Cannabis sichergestellt. Die Drogen waren am Mittwochvormittag in der Warnitzer Straße bei einer Wohnungsräumung entdeckt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach traf zuvor eine Gerichtsvollzieherin in der Wohnung zwei unbekannte junge Männer an. Diese hätten sich einen Koffer genommen und die Wohnung verlassen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

+++ Mit Messer auf Tempelhofer Feld angegriffen +++

Bei einer Raubtat mit Körperverletzung ist am Mittwochnachmittag ein 17-Jähriger mit einem Messer attackiert worden. Der Jugendliche hatte mit drei Begleitern im Alter von 17, 18 und 26 Jahren mit einem bisher unbekannten Mann auf dem Tempelhofer Feld verabredet.

Der Unbekannte erschien gegen 15.20 Uhr mit einer größeren Gruppe von etwa 20 Personen. Der unbekannte Mann stach dort mit einem Messer auf den 17-Jährigen ein, woraufhin seine Begleiter die Flucht ergriffen. Die Gruppe holte die jungen Männer ein und begann, auf das Quartett einzuschlagen. Einem der Angegriffenen wurde darüber hinaus die Tasche gestohlen. Im Anschluss entkamen die Angreifer in Richtung S-Bahnhof Tempelhof.

Der 17-Jährige wurde auf einer Polizeiwache erstversorgt und kam danach zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Freunde erlitten leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

+++ Auto rollt in den Teltowkanal +++

Taucher suchen im Teltowkanal nach dem versunkenen Auto

Foto: Morris Pudwell

Vor den Augen der Fahrerin ist am Mittwochmittag ein Skoda in den Teltowkanal in Britz gerollt. Den Angaben der 29 Jahre alten Autofahrerin zufolge habe sie sich gegen 12.20 Uhr verfahren und sei so an das Delfter Ufer gelangt. Auf Grund eines Unwohlseins sei sie ausgestiegen. In diesem Moment habe sich ihr Fahrzeug in Bewegung gesetzt, sei über die Uferböschung ins Wasser gerollt und dort gesunken. Alarmierte Rettungskräfte, Taucher sowie Beamte der Wasserschutzpolizei suchten erfolglos unter Wasser nach dem Skoda. Die Suche nach dem Wagen wird fortgesetzt.

++++ Mann wirft Fahrrad auf Polizisten +++

Ein 26-Jähriger hat in Kreuzberg ein Fahrrad auf einen Polizisten geworfen. Der Beamte erlitt bei der Attacke am Mittwochabend im Görlitzer Park eine leichte Verletzung am Knie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er nahm trotz Schmerzen die Verfolgung auf und stellte den mutmaßlichen Angreifer am Parkausgang. Eine Überprüfung ergab, dass das Rad als gestohlen gemeldet worden war. In der Bauchtasche des 26-Jährigen, die er ins Gebüsch warf, wurden Drogen gefunden. Den Angaben zufolge hatte der Polizist den 26-Jährigen dabei beobachtet, wie er mit dem Fahrrad flüchtete. Warum er flüchtete, war am Donnerstag noch unklar. Der Polizist habe ihn aufgefordert, anzuhalten. Dem kam er zunächst nach. Allerdings packte er anschließend das Fahrrad und warf es in Richtung des Polizisten. Bei der Festnahme wehrte sich Mann, hieß es.

+++ Mann homophob beleidigt und ausgeraubt +++

Drei Männer haben in der Nacht zu Donnerstag in Kreuzberg einen 25-Jährigen erst schwulenfeindlich beleidigt und dann geschlagen, bespuckt und ausgeraubt. Der Mann war gegen 2 Uhr an der Falckensteinstraße unterwegs, als er von den Männern bedrängt wurde. Sie raubten sein Portemonnaie und sein Handy. Das Handy konnte der 25-Jährige einem der Männer wieder entreißen, was mit einem Faustschlag ins Gesicht beantwortet wurde. Das Trio nahm Geld und persönliche Dokumente aus der Geldbörse und warf sie dann weg. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Liegnitzer Straße.

+++ Tankstelle in Spandau überfallen +++

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Tankstelle in der Streitstraße in Spandau übrefallen. Nach Angaben des 21-jährigen Angestellten wurde er gegen 22.50 Uhr im Bereich der Eingangstür von einem Maskierten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Räuber forderte Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Streitstraße. Der Überfallene blieb unverletzt.

+++ Frau wirft Musikbox in U-Bahn - Mann verletzt +++

Ein 24 Jahre alter Mann ist durch eine kleine Musikbox in Gesundbrunnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine junge Frau aus einer Gruppe heraus am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr am U-Bahnhof Osloer Straße die Box vom Bahnsteig in einen Waggon der Linie U8 geworfen. Der Gegenstand traf den 24-Jährigen am Kopf. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Gruppe konnte unerkannt fliehen. Warum die junge Frau die kleine Box geworfen hatte, war noch unklar.

+++ Jugendliche zocken 15-Jährigen ab +++

Mit einem Schlagring haben zwei Jugendliche einen 15-Jährigen und seinen 16 Jahre alten Freund am Mittwochmittag im Märkischen Viertel in Reinickendorf bedroht. In einer Grünanlage am Senftenberger Ring forderten sie die Herausgabe seiner Jacke und konnten mit der Beute fliegen. Die Polizei konnte als mutmaßlichen Täter einen 14-Jährigen ausmachen, der an seiner Wohnanschrift aufgesucht und angetroffen wurde. Der 16 Jahre alte Mittatverdächtige wurde ebenfalls zu Hause erwischt. Er händigte die geraubte Jacke der Polizei aus und wurde später seiner Mutter übergeben. Der Überfallene blieb unverletzt.

+++ Raser mit 121 km/h auf der Stadtautobahn unterwegs +++

Auf der Stadtautobahn A100 in Westend hat die Polizei einen Raser gestoppt. Der 29-Jährige war am Mittwoch in Höhe der Rudolf-Wissell-Brücke mit seinem VW mit Tempo 121 unterwegs. Erlaubt waren an der Stelle aber nur 80 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Folgen: Ein Bußgeld von 800 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

+++ Einbrecher auf frischer Tat ertappt +++

Zivilbeamte nahmen am Mittwochabend vier Männer nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kladow fest. Die Beamten beobachteten das Quartett gegen 20.45 Uhr bei dem Versuch, in das Haus in der Waldallee einzubrechen und schnappten die Männer im Alter von 26, 27, 28 und 31 Jahren.

+++ A13 Richtung Berlin nach Unfall weiter gesperrt +++

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A13 zwischen Calau und Kittlitz (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) am Mittwoch bleibt die Fahrbahn Richtung Berlin weiterhin gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, soll die Sperrung bis voraussichtlich Donnerstagmittag andauern. Grund dafür sind unter anderem wetterbedingte Probleme bei der Beseitigung der Ölspur auf der Straße. Die Fahrbahn Richtung Dresden sei aber wieder frei, hieß es.

Am Mittwochnachmittag war ein mit Bier beladener Lastwagen auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Calau und Kittlitz in Richtung Berlin gegen ein Baustellenfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Der 44-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar.

+++ Großeinsatz wegen Waffenschmuggels +++

Das Berliner Spezialeinsatzkommando (SEK) führt seit 6 Uhr am Donnerstagmorgen eine Großrazzia durch. Ziel der Ermittlungen ist eine internationale Waffenschmuggler-Bande. Mehrere Wohnungen und Geschäfte in Berlin und Brandenburg werden durchsucht, zwei Haftbefehle wurden bereits vollstreckt. Mehr lesen Sie hier.

