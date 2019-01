Ordnungamt, Polizei und Zoll im Großeinsatz in Neukölln

In Neukölln haben Ordnunsgamt, Polizei und Zoll eine Razzia durchgeführt (Archivfoto)

Nach dem Anschlag auf Fahrzeuge des Ordnungamtes hat der Bezirk mit Polizei und Zoll einen Großeinsatz in Neukölln durchgeführt.

Berlin. Nach dem Brandanschlag in Neukölln auf Fahrzeuge des Ordnungsamtes am vergangenem Montag hat am Mittwoch eine weitere Razzia im Bezirk stattgefunden.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes überprüften am Abend gemeinsam mit der Polizei, Spezialisten für Schwarzarbeit des Zolls und Mitarbeitern des Finanzamtes Wedding vier Lokale und ein Friseurgeschäft. Dabei wurden insgesamt 26 Gesetzesverstöße festgestellt.

Zwölf in den Lokalen aufgestellte Geldspielgeräte wurden vom Finanzamt überprüft, sieben davon wurden amtlich versiegelt. Auf die Betreiber kommen nun Bußgelder zu. Weitere Anzeigen betrafen Verstöße gegen das Gaststättengesetz, das Nichtraucherschutzgesetz und die Gewerbeordnung.

Die Polizeibeamte fanden in einem Lokal ein gestohlenes Fahrrad und entdeckten bei der Durchsuchung mehrerer Personen Kokain und Cannabis. Im Keller einer Kneipe versteckte sich eine Person, die mit einem verbotenen Einhandmesser bewaffnet war. Der Mann konnte jedoch schnell überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Der Zoll zeigte neben einem Sozialleistungsbetrug mehrere Verstöße wegen Schwarzarbeit und gegen das Mindestlohngesetz an. Außerdem wurden drei Personen illegal beschäftigt.

„Der engagierte Einsatz der Mitarbeiter zahlreicher verschiedener Behörden kurz nach dem Brandanschlag auf Fahrzeuge des Ordnungsamtes zeigt, dass wir uns in Neukölln durch nichts und niemand einschüchtern lassen. Der harte Kurs gegen die Kriminalität in Neukölln wird im Schulterschluss aller Ordnungsbehörden fortgeführt“, sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Berliner Morgenpost zu dem Großeinsatz.

