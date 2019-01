Brandenburg: Polizei deckt Schleusung auf und vollstreckt Haftbefehl

Frankfurt (Oder). Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Freitag eine Schleusung aufgedeckt. Die Beamten kontrollierten gegen 1.30 Uhr einen in Polen zugelassenen VW Golf in Frankfurt (Oder). Neben dem Fahrer und dessen Familie befand sich noch ein 34-jähriger Mann aus Bangladesch im Fahrzeug, der keine Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Der Geschleuste, der Asyl beantragen wollte, wurde in die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht.

Fahrer wurde mit Haftbefehl gesucht

Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der 32-jährige Fahrer von der Staatsanwaltschaft Berlin seit September 2017 mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde wegen Diebstahls im März 2016 durch das Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe von 1500 Euro bzw. 30 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen. Die Beamten brachten ihn zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt. Den Mann erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

Mehr Polizeiberichte:

24-Jähriger bedroht Mann in S-Bahn mit Messer

Fahrrad ins Gleisbett geworfen: Polizei sucht Zeugen

Überfall auf Spätkauf mit Schusswaffe und Messer

( BM )