Blitzeinbruch in Berlin - Auto kracht in Schaufenster von Juwelier

In Berlin sind unbekannte Täter mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren.

In Berlin sind unbekannte Täter mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren.

Blitzüberfall auf Juweliergeschäft In Berlin sind unbekannte Täter mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren.

Am Dienstagabend haben Unbekannte in einem Juwelierladen nahe des Kudamms Schmuck geraubt. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Täter auf der Flucht Blitzeinbruch in Juwelierladen - Auto kracht in Schaufenster

Berlin. Bei einem Juwelier in der Ladenpassage des Steigenberger Hotels am Los-Angeles-Platz hat es am Dienstagabend einen Blitzeinbruch gegeben. „Kurz vor Geschäftsschluss gegen 17.45 Uhr fuhr ein dunkler Kombi in die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Zwei maskierte Männer drangen durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum ein und bedrohten dort zwei Mitarbeiter“, sagte Polizeisprecherin Patricia Brähmer der Berliner Morgenpost.

Unbekannte sind mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gefahren

Foto: Alexander Dinger

Nähere Angaben zur Art der Bedrohung gab es zunächst nicht. Den beiden Maskierten sei später die Flucht zu Fuß durch eine Grünfläche gelungen, das kürzlich in Neukölln gestohlene Auto ließen die Täter stehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Unbekannten diverse Uhren und Schmuckstücke erbeutet. Ein 57 Jahre alter Mitarbeiter erlitt bei dem Überfall einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein 37 Jahre alter Kollege blieb unverletzt, stand aber laut Polizei sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Das Gelände wird derzeit durchsucht

Foto: Morris Pudwell

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und stellte im angrenzenden Los-Angeles-Park einen Lichtmast auf, um den Fluchtweg zu beleuchten. Das Tatfahrzeug wurde beschlagnahmt und soll auf Spuren untersucht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort und in der nahen Umgebung dauern an.

In der Gegend rund um Berlins bekannteste Einkaufsmeile gibt es immer wieder Überfälle, vor allem auf Juweliere, Luxusuhrenläden und das Luxuskaufhaus "Kaufhaus des Westens" (KaDeWe).

🔴mindestens 2 Täter

🔴Auto vor einer Woche in Neukölln gestohlen

🔴Angestellte bedroht, einer mit Schock in Klinik

🔴Schmuck und Uhren gestohlen @morgenpost pic.twitter.com/13qw3NSAmj — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) January 22, 2019

Eine Übersicht der spektakulärsten Überfälle rund um den Kudamm:

31. Oktober 2016: Unbekannte brechen in das Kaufhaus Karstadt am Berliner Kudamm ein. Sie brechen Vitrinen auf und stehlen Schmuck.

28. August 2016: Zwei Männer mit einer Axt überfallen einen Juwelier. Einer der beiden lässt sich erst Schmuck zeigen, dann bedrohen beide die Angestellten und stehlen Schmuck.

6. Juni 2016: Vier Maskierte brechen am Kudamm in ein Geschäft für Luxusuhren ein. Sie stehlen eine sechsstellige Summe Bargeld und mehrere hundert teure Armbanduhren. Sie entkommen nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Rund drei Wochen nach der Tat werden zwei Verdächtige gefasst - laut Medien Mitarbeiter des Geschäfts.

28. Mai 2016: Drei Maskierte brechen am Kudamm mit einem Auto und einem Rammbock ein Geschäft für Luxusuhren auf. Sie stehlen Uhren im Wert von einigen hunderttausend Euro und fliehen nach wenigen Minuten.

29. März 2016: Mehrere Männer scheitern beim Versuch, einen Geldtransporter neben dem KaDeWe zu überfallen. Zwei Täter springen in den Laderaum des haltenden Transporters, wo ein Wachmann eine Geldkassette einlädt. Sein Kollege am Steuer des Wagens gibt Gas, so dass die Kriminellen aus der geöffneten Ladetür stürzen und fliehen.

20. Dezember 2014: Mehrere maskierte Männer stürmen mitten im Weihnachtstrubel in die Uhren- und Schmuckabteilung des KaDeWe. Mit Hämmern zertrümmern sie Vitrinen und erbeuten Ware im Wert von rund 800 000 Euro. Der mutmaßliche Anführer der Bande wird im Mai 2016 zu knapp sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Andere Bandenmitglieder warten noch auf ihren Prozess. Von der Beute ist Anfang Juli ein erstes Stück aufgetaucht.

20. September 2014: Drei maskierte Männer überfallen einen Geldtransporter vor dem Apple-Laden am Kudamm. Sie bedrohen einen Geldboten, der aus dem Laden kommt, nehmen ihm die Geldkassette ab und fliehen in einem Auto, in dem ein Komplize wartete.

10. September 2014: Zwei Männer überfallen tagsüber ein Juweliergeschäft am Kurfürstendamm. Sie versprühen Reizgas, bedrohen Kunden mit einer Pistole, schlagen mehrere Vitrinen ein und stehlen teuren Schmuck.

10. August 2014: Zwei maskierte Männer werfen ein Schaufenster des KaDeWe ein und erbeuten Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro aus der Auslage.

10. Februar 2014: Einbrecher steigen in den Tresorraum einer Bank in der Tauentzienstraße ein, brechen einen Tresor auf und erbeuten eine höhere Summe.

30. Dezember 2013: Drei Bewaffnete und Maskierte überfallen auf der Tauentzienstraße vor einem Kaufhaus einen Geldtransporter und erbeuten eine sechsstellige Summe. Ihr mutmaßliches Fluchtauto wird später brennend in der Nähe gefunden.

23. Dezember 2013: Mehrere Männer rasen mit einem Auto in das Apple-Geschäft und erbeuten Smartphones und andere Geräte. Im Januar fassen Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei sieben Verdächtige, die auch mehrere weitere „Blitz-Einbrüche“ verübt haben sollen.

Mehr Polizeimeldungen:

Vermisst: Polizei sucht 13-jähriges Mädchen

Polizisten angefahren - Mann in Düsseldorf festgenommen

Bewaffnete Überfälle - Polizei sucht diesen Mann

( BM/pol/ad )