Vorfall nahe Ku'damm Auto fährt in Schaufenster: Blitzeinbruch in Juwelierladen

Berlin. Bei einem Juwelier nahe des Berliner Prachtboulevards Kurfürstendamm hat es einen Blitzeinbruch gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren Unbekannte mit einem Auto in das Geschäft am Los Angeles Platz und zerstörten so die Schaufenster. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Das Geschäft liegt in der Nähe eines Hotels.

Das Gelände wird derzeit durchsucht

Foto: Morris Pudwell

Die Polizei ist bereits vor Ort. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde die Grünanlage vor dem Hotel abgesperrt, obendrein sind mehrere Suchtrupps losgeschickt worden, die derzeit das Gelände durchkämmen und nach den Unbekannten suchen, unter anderem auch die Tiefgarage.

In der Gegend rund um Berlins bekannteste Einkaufsmeile gibt es immer wieder Überfälle, vor allem auf Juweliere, Luxusuhrenläden und das Luxuskaufhaus "Kaufhaus des Westens" (KaDeWe).

