Polizisten angefahren - Mann in Düsseldorf festgenommen

Berlin. Ermittler haben am Montagmittag in Düsseldorf einen 22-Jährigen festgenommen. Der Mann soll kurz vor Weihnachten am Hermannplatz in Neukölln bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren haben.

Bei der Kontrolle am 19. Dezember hatte der Mercedes-Fahrer, der in zweiter Reihe parkte, plötzlich Gas gegeben. Dabei war ein 31 Jahre alter Polizist an der Hand verletzt worden. Außerdem hatte er Prellungen erlitten. Anschließend war es zu einer Schussabgabe durch den Polizisten gekommen. Das Fluchtauto war am folgenden Tag in einer Neuköllner Werkstatt gefunden worden, während von dem Fahrer zunächst jede Spur fehlte.

Wie die Düsseldorfer Polizei nun mitteilte, erfolgte der Zugriff auf einem Parkplatz nahe der Eissporthalle Benrath. Dabei setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Zuvor hatten die Ermittler einen Haftbefehl erwirkt, weil der Mann wiederholt seine Düsseldorfer Ex-Freundin angegriffen haben soll.

