Überfälle mit Schusswaffe - Dieser Mann wird gesucht

Berlin. Die Polizei Berlin sucht mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Täter, der im vergangenen Jahr in Kreuzberg den Ermittlungen zufolge zwei Raubüberfälle begangen hat.

Der Gesuchte steht unter Verdacht, am Sonntag, den 22. April 2018, zwischen 10 und 11 Uhr zwei Spätkaufgeschäfte an der Reichenberger überfallen zu haben. Obendrein trug er eine Schusswaffe bei sich, mit der er die Angestellten bedrohte und Geld forderte. Im zweiten Laden blieb der Mann jedoch erfolglos und flüchtete ohne Beute.

Dieser Mann wird gesucht

Foto: Polizei Berlin

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

• 20 - 30 Jahre alt

• 180 - 185 cm groß

• dunkelbrauner Haaransatz

• Bart oder verhältnismäßig lange Koteletten (aufgrund der Maskierung nicht genau zu erkennen)

• normale bis schlanke Statur

• trug einen schwarzen Hut, eine Sonnenbrille, ein helles Tuch, das als Maskierung diente, ein helles langärmeliges Hemd, eine beigefarbene, lange Hose, dunkle Schuhe (keine Sneakers!) und eine dunkle Umhängetasche (über die rechte Schulter nach hinten links liegend)

Der Mann könnte noch bewaffnet sein

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

• Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

• Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Bitte treten Sie nicht selbständig an den Täter heran, er könnte bewaffnet sein!

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 an der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-573100, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-571100, per E-Mail an dir5k31@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

