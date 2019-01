Berlin Spandau: Hund "Coco" lässt Herrchen im Zug sitzen

Berlin. Wenn jemand eine Reise tut, der kann was erzählen...

Diese Redewendung hat sich am Montag in Spandau wieder bewahrheitet. Ein Mann war mit seinem Hund "Coco" im Zug unterwegs. Wie geplant, hielt der Zug in Spandau. Aussteigen wollte das Herrchen an dem Bahnhof eigentlich noch nicht.

Große Aufregung gab es gestern, als „Coco“ schon in #Spandau den Zug verließ, während sein Herrchen weiterfuhr. Ein aufmerksamer Zeuge übergab den Hund an unsere Kollegen. Nach ein paar Telefonaten konnten wir die beiden wieder zusammenbringen. Ende gut, alles gut! pic.twitter.com/Z9xbJemzbp — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) January 22, 2019

Das schien Hund "Coco" anders zu sehen. Der schwarze Hund ließ - im wahrsten Sinne des Wortes - sein Herrchen sitzen und tapste Richtung Ausgang. Und schon stand Hund "Coco" allein auf dem Bahnsteig. Vor den Augen des Herrchens verschlossen sich die Türen und der Zug fuhr weiter.

Fahrgast übergibt Hund "Coco" der Bundespolizei

Die Rettung für Hund "Coco" und sein Herrchen war ein anderer Fahrgast. Er bemerkte den Vorfall und nahm den Hund am Bahnsteig an sich. Er brachte Ausreißer "Coco" zur Bundespolizei. Die Beamten wandten sich an die Bahn und bekamen so den Kontakt zum Zugbegleiter. Das Herrchen konnte benachrichtigt werden und bekam seinen Hund zurück. Bei der nächsten Zugreise wird er "Coco" wohl ganz besonders im Auge behalten.

