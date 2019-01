Berlin Charlottenburg: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgänger

In Charlottenburg hat ein Autofahrer beim Linksabbiegen einen Fußgänger erfasst, der schwer verletzt wurde. Der Fahrer flüchtete.

Berlin. Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Charlottenburg schwer verletzt worden. Laut Zeugenangaben wollte der 28-Jährige die Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Otto-Suhr-Allee bei grüner Ampel überqueren. Ein linksabbiegender Pkw übersah den Fußgänger und erfasste ihn.

Fußgänger bleibt verletzt am Boden liegen

Durch den Zusammenstoß prallte der 28-Jährige auf die Straße. Er blieb verletzt liegen. Der Autofahrer hielt an, stieg kurz aus, fuhr dann aber gleich weiter. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Unfallbearbeitung und Ermittlung führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.

Fälle von Fahrerflucht in Berlin nehmen zu

In der Hauptstadt gibt es immer mehr Autofahrer, die nach einem Unfall von ihnen verursachten Unfall flüchten. Am vergangenen Donnerstag, den 17. Januar überfuhr ein bislang unbekannter Fahrer eine 51 Jahre alte Fußgängerin in der Falkenberger Chaussee. Die Frau überquerte die Straße bei Grün. Ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern, raste der Fahrer Zeugen zufolge mit hoher Geschwindigkeit davon.

Gerade einmal zwei Tage zuvor nahm die Polizei in Biesdorf einen 19-Jährigen fest. Er wollte sich mit Vollgas einer Kontrolle entziehen. Dabei verursachte er mehrere Unfälle. Die Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige betrunken und in einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug unterwegs war.

Anfang Januar registrierte die Polizei vier Fälle von halsbrecherischer Raserei im 24-Stunden-Takt. Immer wieder sind die Folgen katastrophal. Im Dezember 2018 starb eine unbeteiligte Fußgängerin, im November wurden zwei kleine Kinder durch einen flüchtigen Raser schwer verletzt.

Mehr Polizeiberichte:

Jugendliche werfen Sonnenschirmständer auf Autobahn

Wohnmobil in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

In S-Bahn: Schlafende 21-Jährige von Mann sexuell belästigt

( BM )