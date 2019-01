Polizei-Blog: S-Bahn-Taschendieb festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ S-Bahn-Taschendieb festgenommen +++

Berlin. Zivilfahnder der Bundespolizei nahmen in der Nacht zu Sonnabend einen Mann in der S-Bahn fest, der versucht hatte, einen schlafenden Reisenden zu bestehlen. Die Beamten beobachteten den 18-Jährigen gegen 2.10 Uhr am Bahnhof Berlin-Schönefeld. Dort stieg er in die S-Bahnlinie S9 ein, setzte sich neben den Schlafenden und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Der 27-Jährige wurde allerdings kurzzeitig wach, sodass der junge Mann von ihm ab ließ. Er wurde vorläufig von der Bundespolizei festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

+++ Streit endet in Schlägerei - Polizei geht dazwischen +++

Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Berliner Hauptbahnhof beendet. Reisende gerieten in eine verbale Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig. Der Streit eskalierte, als der 44-Jährige und seine 34-jährige Begleiterin einen 46-jährigen Mann attackierten und gemeinsam auf ihn einschlugen. Polizisten beendeten den Streit. Die drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Bundespolizei leitete gegen den einschlägig polizeibekannten 44-Jährigen und seine 34-jährige Begleiterin ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

+++ Haftbefehl gegen Räuber-Trio +++

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Haftbefehle gegen drei junge Männer erwirkt. Zwei 19-Jährige und 18-Jähriger wurden am vergangenen Freitag festgenommen. Das Trio war innerhalb eines Monats insgesamt neun Mal in Einfamilienhäuser eingebrochen. In drei Fällen wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört und ließen dann ab. Einmal fand das Trio keine mitnehmenswerten Gegenstände. In den anderen Fällen erbeuteten die jungen Männer Schmuck, Bargeld, Münzsammlungen und technische Geräte von ca. 27.000 Euro.

PM: Haftbefehl gegen mutmaßliche Einbrecherbande pic.twitter.com/bR2GrHFHJ3 — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 21, 2019

+++ S-Bahn mit Farbe besprüht - Polizei fasst Graffitisprayer +++

Nahe dem Bahnhof Gesundbrunnen ist ein Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt worden, als er zusammen mit einem Kumpan einen S-Bahn-Zug besprühte. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn hätten das Duo dabei beobachtet, wie es in der Nacht zum Samstag eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche mit Farbe bedeckte, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Montag mit. Nach kurzer Flucht sei es den herbeigerufenen Beamten gelungen, den 30-jährigen Belgier zu fassen. Sein Partner entkam. Die Bundespolizei stellte nach eigenen Angaben diverse Sprayer-Utensilien sicher und leitete gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

+++ BVG-Bus mit Steinen angegriffen +++

Unbekannte haben Sonntagabend einen BVG-Bus beworfen. Der Busfahrer der Linie 122 war an der Einmündung Senftenberger Ring/Wesendorfer Straße unterwegs, als er Knallgeräusche hörte. Er stellte mehrere zerstörte Fensterscheiben und Pflastersteine im Inneren des Busses fest und alarmierte die Polizei. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Bus musste den Linienbetrieb einstellen und zu einem Depot überführt werden.

+++ Polizei ahndet Delikte in Schöneberg +++

Die Polizei Berlin führt seit dem Montagvormittag einen Schwerpunkteinsatz durch. Der Begleitschutz und der Verkehrsdienst ist in Schöneberg unterwegs. Es werden Verstöße und verkehrsgefährdende Verhaltensweisen geahndet - wie Parken in zweiter Reihe oder fahren bei Rot. Es ist der erste von mehreren Schwerpunkteinsätzen. In jedem Monat sind einwöchige Überwachungsaktionen an verschiedenen Brennpunkten in der Stadt geplant.

Parken auf einem ♿️-Parkplatz? Illegale getönte Seitenscheibe? Erhebliche technische Mängel? – Nicht mit unserem 1. #BVK, der aktuell in der Hauptstr. in #Schöneberg für Ordnung sorgt 👍#PM: https://t.co/UHzQOsJTWQ

^tsm pic.twitter.com/MSKVGXr3YX — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 21, 2019

+++ Zigarettenautomat in Lichterfelde gesprengt +++

Zwei Männer haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten in Lichterfelde gesprengt. Ein Zeuge hörte gegen 23 Uhr den Knall und sah, wie die zwei Männer mit einem Auto flüchteten. Sie kamen aber wieder und hantierten am Automaten. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die beiden 21 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen an der Kreuzung Osdorfer Straße/Blankertsweg festnehmen.

+++ Fahrzeuge des Ordnungsamtes angezündet +++

Bei einem Feuer auf dem Hof eines Berliner Ordnungsamtes sind neun Fahrzeuge ausgebrannt. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Dienstgebäude und Nachbargebäude in Neukölln am Sonntagabend verhindern können, teilte das Bezirksamt mit. Neun Dienstfahrzeuge seien aber zerstört worden. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort, wie sie auf Twitter mitteilte.

+++ Transporter in Lichtenberg ausgebrannt +++

An der Rudof-Seiffert-Straße in Lichtenberg brannte in der Nacht ein Transporter, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen zerstört. Ein rechts daneben parkendes Auto wurde durch die Hitze des Brandes beschädigt. Zur Brandursache ermittelt ein Brandkommissariat.

+++ Toter Obdachloser gefunden +++

Eine Passantin hat in der Nacht zu Sonntag im Volkspark Humboldthain einen toten Obdachlosen gefunden. Bei dem Mann handele es sich um einen 55-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit, so die Polizei. Die Todesursache ist bislang unklar. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid gebe nicht. Der Körper des Mannes soll nun obduziert werden.

Mehr Polizeiberichte:

52-Jähriger soll in S-Bahn vor Frau Penis entblößt haben

Defekt löste Feuer im U-Bahnhof Alexanderplatz aus

14-Jähriger wurde Opfer einer Pfefferspray-Attacke

( BM )