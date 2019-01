Polizei-Blog: Feuer in Geburtshaus ausgebrochen

In Hellersdorf hat es in einem Geburtshaus gebrannt

+++ Feuer in Geburtshaus ausgebrochen +++

Berlin. In einem Geburtshaus an der Stollberger Straße in Hellersdorf ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln vor Ort im Einsatz.

+++ Frauen im Fahrstuhl mit Reizgas besprüht und ausgeraubt +++

Am Dienstagmorgen sind ein 16-jähriges Mädchen und zwei 20 und 47 Jahre alte Frauen im Hausflur ihres Wohnhauses in Fennpfuhl angegriffen worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge warteten zwei Männer gegen 4 Uhr ab bis die drei den Fahrstuhl bestiegen, um kurz vor Schließen der Türen Reizgas in die Kabine zu sprühen. Einer der Männer soll dann den beiden Frauen blitzschnell die Taschen entrissen haben. Anschließend flüchteten beide Täter mit einem Auto in Richtung Judith-Auer-Straße. Die Jugendliche und die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen und konnten vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

+++ Überfälle mit Schusswaffe - Die Polizei sucht einen Mann +++

Die Polizei Berlin sucht mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Täter, der im vergangenen Jahr in Kreuzberg den Ermittlungen zufolge zwei Raubüberfälle begangen hat. Der Gesuchte steht unter Verdacht, am Sonntag, den 22. April 2018 zwischen 10 und 11 Uhr zwei Spätkaufgeschäfte in der Reichenberger überfallen zu haben. Obendrein trug er eine Schusswaffe bei sich, mit der er die Angestellten bedrohte und Geld forderte. Im zweiten Laden blieb der Mann jedoch erfolglos und flüchtete ohne Beute. Hier macht die Polizei Angaben zum Mann.

+++ Nach Diebstahl rennt Räuber-Trio gegen Glastür +++

Drei junge Männer haben am Montag ein Telekommunikationsgeschäft in Köpenick ausspioniert. Als sie den Laden zum vierten Mal betraten, rissen sie die Smartphones von den Ständern. Mit der Beute in der Hand rannten die Räuber Richtung Ausgang. Dort übersahen sie die Tür aus Glas und prallten dagegen - die Tür zersplitterte. Die Diebe flüchteten auf die Bahnhofstraße. Ein Zeuge beobachtete das und alarmierte die Polizei und nahm danach selbst die Verfolgung auf. Der Zeuge stieg mit den Tätern in den Bus und meldete den Standort den Polizisten. Diese konnten den Bus an der Kreuzung Salvador-Allende-Straße/Wendenschloßstraße stoppen und die Langfinger im Alter von 15, 17 und 18 Jahren im Bus festnehmen. Bei dem Trio fanden die Beamten ein weiteres Telefon, welches schon als gestohlen gemeldet war.

+++ Fußgänger schwer verletzt – Autofahrer geflüchtet+++

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Charlottenburg schwer verletzt worden. Laut Zeugenangaben wollte der 28-Jährige die Otto-Suhr-Allee bei grüner Ampel überqueren. Ein linksabbiegender Pkw übersah den Fußgänger. Durch den Zusammenstoß prallte der 28-Jährige auf die Straße. Er blieb verletzt liegen. Der Autofahrer hielt an, stieg kurz aus, fuhr dann aber gleich weiter. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Unfallbearbeitung und Ermittlung führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.

+++ Räuber mit Flaschen in die Flucht geschlagen +++

Zwei Räuber wollten am Montagabend einen Spätkauf in Prenzlauer Berg überfallen. Während der Komplize draußen wartete, betrat ein Räuber das Geschäft in der Bötzowstraße mit einem Messer in der Hand. Er ging in Richtung Kasse. Eine Mitarbeiterin bewarf den Räuber mit Limonadenflaschen, woraufhin der Räuber die Flucht ergriff. Mit seinem Komplizen rannte er in Richtung Danziger Straße.

+++ Jugendliche werfen Sonnenschirmständer auf Autobahn +++

Zwei Jugendliche haben einen Sonnenschirmständer in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Steglitz auf die Fahrbahn der Autobahn 103 geworfen. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Teenager schmissen ihn gegen 01.10 Uhr von der Feuerbachbrücke, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Passantin beobachtete den Vorfall und alarmierte daraufhin die Polizei. Zunächst wollten die Jugendlichen flüchten, konnten dann aber von den Beamten in der Alsenstraße vorläufig festgenommen werden. Sie wurden später ihren Eltern übergeben. Verletzt wurde niemand.

+++ Gas strömt in Tiergarten aus - Stau +++

Staugefahr in Mitte: Am frühen Dienstagmorgen ist Gas auf dem Schöneberger Ufer in Tiergarten ausgeströmt. In Richtung Kreuzberg ist zwischen George-C.-Marshall-Brücke (Ausfahrt Tiergartentunnel) und Flottwellstraße nur ein Fahrstreifen frei. Das teilte der Verkehrsinformationsdienst auf Twitter mit.

+++ Wohnmobil in Flammen – Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung +++

Ein Wohnmobil ist in Berlin-Hellersdorf in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Passanten hatten das brennende Fahrzeug am späten Montagabend in der Martin-Riesenburger-Straße bemerkt. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer im Inneren des Wohnmobils entstanden. Die genaue Brandursache war aber noch unklar.

