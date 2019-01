Polizei-Blog: Brennende Autos in Lichtenberg und Neukölln

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

Berlin. +++ Fahrzeuge des Ordnungsamtes angezündet +++

Bei einem Feuer auf dem Hof eines Berliner Ordnungsamtes sind neun Fahrzeuge ausgebrannt. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Dienstgebäude und Nachbargebäude in Neukölln am Sonntagabend verhindern können, teilte das Bezirksamt mit. Neun Dienstfahrzeuge seien aber zerstört worden. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort, wie sie auf Twitter mitteilte.

+++ Transporter in Lichtenberg ausgebrannt +++

An der Rudof-Seiffert-Straße in Lichtenberg brannte in der Nacht ein Transporter, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Zur Brandursache ermittelt ein Brandkommissariat.

+++ Toter Obdachloser gefunden +++

Eine Passantin hat in der Nacht zu Sonntag im Volkspark Humboldthain einen toten Obdachlosen gefunden. Bei dem Mann handele es sich um einen 55-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit, so die Polizei. Die Todesursache ist bislang unklar. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid gebe nicht. Der Körper des Mannes soll nun obduziert werden.

