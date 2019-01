Blaulicht-Blog: Fußgänger von Gabelstapler angefahren

Der 37-Jährige kam nach den Unfall in Zehlendorf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Fußgänger von Gabelstapler angefahren und verletzt +++

Ein 37 Jahre alter Mann ist auf einem Parkplatz in Zehlendorf von einem Gabelstapler angefahren und verletzt worden. Der 37-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Am Dienstagnachmittag fuhr ein 32-Jähriger mit dem Gabelstapler rückwärts auf dem Parkplatz im Hohentwielsteig und übersah dabei den 37 Jahre alten Fußgänger. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

+++ Brand in Berliner Hochhaus: Feuerwehr im Großeinsatz +++

In einem Hochhaus an der Altenhofer Straße in Alt-Hohenschönhausen ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr ist mit 80 Brandbekämpfern im Einsatz, wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. "Einsatzkräften im Einsatz, Brandbekämpfung und Kontrolle der verrauchten Bereiche laufen", hieß es weiter.

+++ „Blitzeinbruch“ bei Juwelier nahe Kudamm - Täter fliehen mit Beute +++

Bei einem Juwelier nahe dem Berliner Prachtboulevard Kurfürstendamm hat es einen sogenannten Blitzeinbruch mit einem gestohlenen Auto gegeben. Ein Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Nach jüngstem Ermittlungsstand waren zwei Unbekannte am frühen Abend mit einem Auto mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts an der Ecke Rankestraße/Los-Angeles-Platz in Charlottenburg gefahren. Als die Scheibe nachgab, gelangten die beiden Maskierten in den Laden und bedrohten zwei Angestellte mit einer Waffe. Die Räuber erbeuteten Uhren und Schmuck und flüchteten zu Fuß. Ein 57-jähriger Angestellter kam nach dem Überfall mit einem Schock ins Krankenhaus. Sein 38 Jahre alter Kollege blieb unverletzt. Der Einbruchwagen war laut Polizei Mitte Januar in Neukölln gestohlen worden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Eine Tote nach Brand in Treuenbrietzen +++

Eine Frau ist bei einem Hausbrand in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen.Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, brach das Feuer am frühen Mittwochmorgen in einer Doppelhaushälfte im Kapitän-Lehmann-Weg aus. Trotz Reanimationsversuchen starb die Frau noch vor Ort.

Die Feuerwehr hatte nach den Angaben vom Mittwoch nach mehr als einer Stunde den Brand unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindern. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Weitere Verletzte gab es keine. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

