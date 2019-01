Polizei-Blog: Wohnlaube in Lichtenberg abgebrannt

An der Siegfriedstraße in Lichtenberg brannte eine Laube.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Vermisster Berufsfischer aus Schwielochsee tot geborgen +++

Taucher der Feuerwehr haben den seit Donnerstag vermissten Berufsfischer tot aus dem Schwielochsee geborgen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, sei der Leichnam des 51-Jährigen zuvor von einem Wasserschutzboot mit einem Sonar entdeckt worden. Nach dem Mann war seit Freitag unter anderem auch mit Drohnen und Wärmebildkameras gesucht worden, nachdem er von der Betreuung seiner Reusen am Vorabend nicht zurückgekehrt war. Den Angaben zufolge wurde zunächst nur das Boot des Berufsfischers gefunden. Der Schwielochsee südöstlich von Berlin ist bis zu 14 Meter tief.

+++ Wohnlaube brannte lichterloh +++

An der Siegfriedstraße in Lichtenberg ist in der Nacht eine zweigeschossige Wohnlaube in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

An dem VW Passat entstand erheblicher Sachschaden.

Foto: Thomas Peise

+++ VW Passat schiebt Kleinlaster nach Unfall auf Gehweg +++

An der Residenzstraße in Reinickendorf kam in der Nacht zu Sonntag ein VW Passat in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Kleinlaster. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben. Im Passat wurden nach ersten Informationen drei Insassen verletzt.

Feuerwehrleute kontrollieren den Schriftzug der Immobilienfirma am Potsdamer Platz.

Foto: Thomas Peise

+++ Schriftzug einer Immobilienfirma in Flammen +++

Am Potsdamer Platz brannten in der Nacht Teile eines Schriftzuges einer Immobilienfirma. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte. Anschließend kontrollierten Einsatzkräfte die Etagen über dem Schriftzug. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

+++ Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B1 +++

Foto: Thomas Peise

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonnabendabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße B1 bei Jahnsfelde (Märkisch-Oderland) getötet worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war ihr Skoda mit einem Transporter frontal zusammengestoßen. Der Transporter sei in der Nähe des Abzweigs Jahnsfelde in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto zusammengeprallt, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Der Beifahrer der getöteten 48-Jährigen wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Die B1 war am Abend auf Höhe der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt.

Mehr Polizeiberichte:

52-Jähriger soll in S-Bahn vor Frau Penis entblößt haben

Defekt löste Feuer im U-Bahnhof Alexanderplatz aus

14-Jähriger wurde Opfer einer Pfefferspray-Attacke

( BM )