Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B1

Müncheberg. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonnabendabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße B1 bei Jahnsfelde (Märkisch-Oderland) getötet worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war ihr Skoda mit einem Transporter frontal zusammengestoßen. Der Transporter sei in der Nähe des Abzweigs Jahnsfelde in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto zusammengeprallt, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit.

Die B1 bei Jahnsfelde wurde in beide Richtungen gesperrt.

Foto: Thomas Peise

Der Beifahrer der getöteten 48-Jährigen wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Die B1 war am Abend auf Höhe der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt.

Die Unfallursache war zunächst unklar.

Foto: Thomas Peise

( BM )