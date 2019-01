Polizei-Blog: Polizeiwagen stößt mit Auto zusammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Polizeiwagen mit Auto zusammengestoßen +++

Bei einem nächtlichen Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen ist ein Autofahrer in Karlshorst schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Einsatzwagen am Sonnabend gegen 2 Uhr nachts mit Blaulicht auf der Treskowallee in Richtung Alt-Friedrichsfelde unterwegs. An der Kreuzung zur Marksburgstraße stieß er mit einem von rechts aus der Straße kommenden Auto zusammen. Der 34-jährige Fahrer des Wagens erlitt schwere Verletzungen am Kopf und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

+++ Auto geht in Flammen auf +++

An der Kreuzbergstraße brannte am frühen Morgen ein abgestellter Mercedes. Zwei daneben parkende Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Ein Passant hatte das Feuer gegen 4 Uhr bemerkt. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

+++ Razzia in Neukölln +++

Die Polizei Berlin hat am Freitagnachmittag in der Hermannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Am frühen Abend gab es dann eine Razzia in der Hermannstraße und der Sonnenallee. Die Beamten kontrollierten Wettbüros und auch Shisha-Bars.

Die Beamten konfiszierten drei Spielautomaten. Während der Razzia war auch Bezirksbürgermeister Martin Hikel vor Ort. Die Polizei war bis in den späten Abend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Außerdem waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Finanzamtes bei den Begehungen dabei.

