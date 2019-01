Enkeltrick-Betrug: Fahnder schnappen falschen Polizisten

Berlin. Monatelang hatten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mithilfe polnischer Behörden ermittelt, jetzt gelang der Zugriff. Am Donnerstagnachmittag nahmen Fahnder, unterstützt von Kräften einer Einsatzhundertschaft, einen 32-Jährigen in seiner Wohnung in Waidmannslust am Zabel-Krüger-Damm fest.

Der Festgenommene soll sich als falscher Polizeibeamter ausgegeben und mit dem Enkeltrick Geld und Wertgegenstände erbeutet haben. Dazu soll er von seiner Berliner Wohnanschrift aus in Polen angerufen haben.

Vier mutmaßliche Mittäter, die als sogenannte Abholer tätig waren, konnten bei Geldübergaben festgenommen werden. Der 32 Jahre alte mutmaßliche Betrüger wird nun einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.

( BM )