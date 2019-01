Reinickendorfer Moschee: Frau in Rührmaschine gefallen

In einer Moschee im Märkischen Viertel hat sich eine Frau in einer Teigrührmaschine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie.

Berlin. Am Freitagmorgen um 7.11 Uhr ist die Berliner Feuerwehr wegen eines ungewöhnlichen Falls in die Finsterwalder Straße im Märkischen Viertel alarmiert worden. Eine Frau hatte sich bei Arbeiten in der Küche in einer Teigrührmaschine eingeklemmt.

Spezialkräfte vom Technischen Dienst der Feuerwehr rückten mit Rüstwagen und Kranwagen an. Es dauerte 20 Minuten, die Frau zu befreien, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. Die Verletzte wurde von einem Notarzt betreut und in eine Klinik gebracht.

In der #Finsterwalder_Straße im #Märkischen_Viertel war um 7 Uhr eine Person in einer Rührmaschine eingeklemmt. Sie konnte von Spezialkräften der @Berliner_Fw befreit werden und wurde mit einem #Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz: 26 Kräfte mit 9 Fahrzeugen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 18, 2019

Der Unfall ereignete sich in der IGMG Medine Camii Moschee in der Finsterwalder Ecke Steinkirchner Straße. Über den Zustand der Verletzten ist nichts Näheres bekannt.

Mehr Polizeiberichte:

Brennende Autos in Wedding und Neukölln

Wohnungsbrand: Frau muss reanimiert werden

52-Jähriger soll in S-Bahn vor Frau Penis entblößt haben

( BM )