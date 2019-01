Brennende Autos in Wedding und Neukölln

Ein Kleinbus und ein Pkw standen in der Nacht zu Freitag in Flammen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Auf einem Parkplatz in der Afrikanischen Straße in Wedding brannte in der Nacht zu Freitag ein Kleinbus. Passanten alarmierten Polizei und Feuerwehrleute. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Der Bus wurde am Heck beschädigt. In Neukölln brannte ebenfalls um kurz nach 3 Uhr ein Auto in der Parchimer Allee vollständig aus. Ein Anwohner hatte zuvor einen lauten Knall gehört und daraufhin die Feuerwehr gerufen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

( BM )