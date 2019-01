Wohnungsbrand in Berlin: Frau muss reanimiert werden

In der Gervinusstrasse in Charlottenburg stand in der Nacht zu Freitag gegen zwei Uhr eine Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an, um den Brand zu löschen. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine bewusstlose weibliche Person. Ein sofort hinzugezogener Notarzt musste die Frau reanimieren. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Levishamstraße war zwischen Adenauerplatz und Stuttgarter Platz gesperrt. Was den Brand verursacht hat, wird ermittelt.

( BM )