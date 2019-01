Polizei-Blog: Frau nach Wohnungsbrand reanimiert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Frau nach Wohnungsbrand reanimiert +++

In der Gervinusstrasse in Charlottenburg stand in der Nacht zu Freitag gegen zwei Uhr eine Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an, um den Brand zu löschen. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine bewusstlose weibliche Person. Ein sofort hinzugezogener Notarzt musste die Frau reanimieren. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Levishamstraße war zwischen Adenauerplatz und Stuttgarter Platz gesperrt. Was den Brand verursacht hat, wird ermittelt.

+++ Autos in Wedding und Neukölln brennen +++

Auf einem Parkplatz in der Afrikanischen Straße in Wedding brannte in der Nacht zu Freitag ein Kleinbus. Passanten alarmierten Polizei und Feuerwehrleute. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Der Bus wurde am Heck beschädigt. In Neukölln brannte ebenfalls um kurz nach 3 Uhr ein Auto in der Parchimer Allee vollständig aus. Ein Anwohner hatte zuvor einen lauten Knall gehört und daraufhin die Feuerwehr gerufen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

+++ Ein Toter nach Brand in Lübben +++

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) zu Tode gekommen. Am frühen Freitagmorgen sei das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Mehr als 30 Bewohner des Hauses mussten in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

