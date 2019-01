Polizei-Blog: Zoll findet über 70.000 Schmuggel-Zigaretten in drei Koffern

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Zoll findet mehr als 70 000 Schmuggel-Zigaretten in drei Koffern +++

Zollbeamte haben mehr als 70 000 Zigaretten bei einem Mann und einer Frau am Flughafen Tegel gefunden. Die getrennt reisenden Passagiere aus Minsk versuchten am 12. Januar, mit ähnlich aussehenden Koffern durch den Zoll zu kommen, wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte. Bei einer Kontrolle der drei Koffern kamen 72 120 geschmuggelte Zigaretten zum Vorschein. Der verhinderte Steuerschaden beträgt nach Angaben der Zollbeamten rund 13 700 Euro. Die Zigaretten wurden eingezogen. Beide müssen sich nun in einem Steuerstrafverfahren verantworten.

+++ Polizei nimmt zwei Sprayer fest +++

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Männer festgenommen. Sie hielten sich im Gleisbereich nahe des S-Bahnhofs Nordbahnhof auf. Die 20 und 21 Jahre alten Männer hatten diverse Sprühdosen und Malerutensilien dabei. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch gegen die polizeibekannten Männer ein.

+++ 29-Jähriger attackiert Bundespolizisten am Bahnhof Alexanderplatz +++

Ein Mann, der am Bahnhof Alexanderplatz in Mitte Beamte der Bundespolizei attackiert und angegriffen hatte, wurde festgenommen. Am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr wollte eine Streife der Bundespolizei den 29-Jährigen überprüfen, dieser flüchtete jedoch kurzerhand vom Bahnsteig. Als die Beamten den Mann einholten, leistete er erheblichen Widerstand, schubste die Polizisten und schlug mit der Faust mehrfach in deren Richtung. Daraufhin nahmen die Beamten ihn fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der unter Drogeneinfluss stehende Festgenommene wurde anschließend in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Die Polizisten blieben unverletzt

+++ Mann kommt Verkehrsunfall bei Vogelsdorf ums Leben +++

Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall im Landkreis Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Der 62 Jahre alte Mann verlor am Donnerstagmorgen zwischen Berlin und Vogelsdorf nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Leitplanke. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Bundesstraße B1 war nach Polizeiangaben für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt.

+++ Vier Sprayer festgenommen +++

In Pankow sind in der Nacht zu Donnerstag drei Jugendliche und ein Volljähriger festgenommen worden, die zuvor gegen 2 Uhr eine Gebäudewand auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes Bornholmer Straße besprüht hatten. Einer von ihnen – ein 17-Jähriger – stand an der Treppe Schmiere. Er wurde als Erster von der Polizei in Gewahrsam genommen, die Sprayer im Alter von 16, 17 und 18 flüchteten daraufhin zunächst, wurden kurze Zeit später jedoch ebenfalls kurzzeitig festgenommen.

+++ Betrunkener kracht in Transporter und trinkt am Unfallort weiter +++

Betrunken und ohne Führerschein ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in einen geparkten Transporter gekracht und hat am Unfallort einfach weitergetrunken. Mittwochnacht sei der 39-Jährige nach Angaben von Zeugen auf der Zittauer Straße im Stadtteil Rudow Schlangenlinien gefahren, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dann kam es zur Kollision. Beim Eintreffen der Polizei habe der Mann auf dem Gehweg gesessen und Bier getrunken. In seinem Wagen hätten die Polizisten weitere Bierflaschen gefunden. Weil er sich verletzt hatte, wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Dort sollte ihm auch Blut abgenommen werden.

+++ Unfall am Bahnhof Zeuthen - Bahnverkehr unterbrochen +++

Auf der Strecke zwischen Berlin und Cottbus ist es am Donnerstag für Bahnfahrer zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen. Die Strecke zwischen Zeuthen und Wildau war am Morgen nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt worden. Laut Deutscher Bahn wurde kurz vor 7.00 Uhr der Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahnstrecke unterbrochen. Der Fernverkehr wurde über Lübbenau umgeleitet. Kurz nach 11.00 Uhr rollte der Bahnverkehr in dem Bereich wieder an. Zuvor waren Busse eingesetzt worden.

Betroffen waren der RE2 und die RB24. Die Linien S46 und S8 der Berliner S-Bahn konnten ebenfalls nicht durchfahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde im Bereich um den Bahnhof Zeuthen ein Mann von einem Zug erfasst und starb. Zu den Hintergründen konnte die Bundespolizei zunächst keine Angaben machen.

+++ Streitschlichter mit Messer angegriffen +++

Ein 50-jähriger Mann, der in einem Imbiss in der Reichenberger Straße in Kreuzberg einen Streit zwischen zwei Männern beenden konnte, ist kurze Zeit später mit einem Messer angegriffen worden. Einer der Männer kam in den Imbiss zurück und forderte den Streitschlichter auf, mit auf die Straße zu kommen. Dort kam es zunächst zu einem Wortgefecht, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Angreifer wurde zu Boden gebracht, suchte das Weite, erschien dann jedoch erneut in dem Imbiss. Vor der Tür griff der Unbekannte den Streitschlichter mit einem Messer an. Ein Zeuge konnte mit einem Stuhl Schlimmeres verhindern. Der Verletzte erlitt Schnittwunden am Oberkörper, die von alarmierten Rettungskräften ambulant behandelt wurden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

+++ Zigarettenautomat gesprengt +++

In Lichtenrade haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Zigarettenautomaten gespengt. Gegen 0.30 hatten Anwohner der Steinstraße einen lauten Knall gehört und gesehen, wie zwei Männer vom Ort der Explosion wegliefen. Die alarmierte Polizei konnte die Täter nicht mehr fassen. Durch die Sprengung des Automaten wurden auch zwei in der Nähe geparkte Autos beschädigt.

+++ Mann bei Wildunfall schwer verletzt +++

Bei einem Wildunfall ist ein Mann in der Nähe von Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Mann kollidierte am Mittwochabend auf der L40 zwischen Klein Kienitz und Dahlwitz mit einem Reh. Anschließend krachte er mit seinem SUV gegen einen Baum. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen.

Der Rettungshubschrauber bringt den Verletzten von der L40 in die Klinik.

Foto: Morris Pudwell

