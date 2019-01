Autofahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Bei einem Wildunfall ist ein junger Mann in der Nähe von Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Mann kollidierte am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der L40 zwischen Klein Kienitz und Dahlwitz mit einem Reh. Anschließend krachte er mit seinem SUV gegen einen Baum.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. An der Unfallstelle landete der Intensivtransporthubschrauber "Christoph Berlin". Nachdem der Mann in einem RTW transportfähig gemacht wurde, konnte er mit dem Hubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen werden.

Der Rettungseinsatz auf der L40.

Foto: Morris Pudwell

Die L40 war für den Verlauf der Bergungsarbeiten gesperrt. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle.

