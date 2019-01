Person stürzt in Berlin Mitte aus dem Fenster

Sanitäter bringen die verletzte Person in den Krankenwagen.

Feuerwehr im Einsatz Person stürzt in Mitte aus dem Fenster

Berlin. Schwerer Unfall in Mitte: Am späten Mittwochnachmittag ist eine Person in der Linienstraße aus dem Fenster der Berlin Metropolitan School gefallen. Sie kam auf einem Vordach auf. Warum die Person aus dem Fenster stürzte, ist noch unklar.

#TH in #Mitte

Eine Person ist aus einem Fenster gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Die Person wurde über eine #DLK in Sicherheit gebracht und anschließend unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert.#WirRettenBerlin pic.twitter.com/pELhYM1NYv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 16, 2019

Die Feuerwehrleute holten den Schwerverletzten mit einem Drehleiterkran vom Vordach. Der Notarzt übernahm die Erstversorgung, bevor die Person in ein Krankenhaus gebracht wurde.

