Diebstahl im Krankenhaus: EC-Karten-Betrüger stellt sich

Berlin. Die Berliner Polizei bat am Mittwoch anhand von Bildern einer Überwachungskamera um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Mann soll Polizeiangaben zufolge einer 89-Jährigen aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Krankenhaus in Friedrichshain deren EC-Karte entwendet haben. Zudem soll er in dem Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 14. September 2018 an diversen Bankautomaten in Friedrichshain, Mitte und Neukölln Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro abgehoben haben.

Bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der Fahndungsfotos hat sich der gesuchte Tatverdächtige auf einer Friedrichshainer Wache gestellt. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Ermittlungen gegen den 44-Jährigen dauerten an.

