Polizei-Blog: Sechsjähriger bei Unfall schwer verletzt

+++ Sechsjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Westend schwer verletzt worden. Das Kind kam am frühen Dienstagabend mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 33 Jahre alte Mutter des Kinds war nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Auto bei Rot über den Kreuzungsbereich Knobelsdorffstraße/Königin-Elisabeth-Straße gefahren. Dabei stieß sie mit einem linksabbiegenden Auto eines 33-Jährigen zusammen. Die Mutter des Jungen, der 33-Jährige sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

+++ Rollstuhlfahrer angefahren +++

Ein 77 Jahre alter Mann ist beim Überqueren einer Straße mit seinem elektrischen Rollstuhl in Reinickendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 77-Jährige am frühen Dienstagabend im Märkischen Viertel die Fahrbahn des Wilhelmsruher Damms passieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde er von einer 60 Jahre alten Frau mit ihrem Auto angefahren. Der 77-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch unklar.

+++ Rollerfahrerin rutscht auf Tramschienen aus +++

Eine 22 Jahre alte Motorrollerfahrerin musste in der Nacht zu Mittwoch nach einem Sturz zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ihren Angaben war sie kurz vor 23 Uhr auf der Friedrichstraße in Mitte unterwegs, als sie beim Überqueren der Straßenbahnschienen mit dem Roller wegrutschte und stürzte. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Verletzte in die Klinik.

+++ Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten +++

Ein lauter Knall schreckte in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr einen Mann in einer Apotheke in der Titiseestraße in Reinickendorf auf. Als der 58-Jährige aus dem Geschäft ging, um nach der Ursache des explosionsartigen Geräuschs zu schauen, sah er drei Personen flüchten. An den benachbarten Geschäften waren Scheiben geborsten. Die alarmierte Polizei ermittelte, dass die unbekannten Täter versucht hatten, einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik zu sprengen. Verletzt wurde niemand, die Täter entkamen ohne Beute.

+++ Taxifahrer entdeckt brennendes Fahrzeug +++

In Pankow hat in der Nacht zu Mittwoch ein Kleintransporter gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es wird geprüft, ob ein politisches Motiv hinter der Tat stecken könnte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. Ein Taxifahrer bemerkte in der Tiroler Straße am frühen Morgen Feuer an dem Transporter. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Anfangs hatten die zuerst eingetroffenen Polizisten den Brand bekämpft. Verletzt wurde niemand.

+++ Zigarettenautomat gesprengt - Täter ziehen ohne Beute ab +++

Ein Zigarettenautomat ist in Waidmannslust von drei unbekannten Personen gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat in der Titiseestraße durch die Sprengung mit Pyrotechnik beschädigt, jedoch nicht vollständig zerstört. Der Inhalt wurde demnach nicht erbeutet. Zuvor hörte ein Mann in einer Apotheke in der Nacht zu Mittwoch einen lauten Knall und sah die drei Menschen flüchten. Da der Automat an einer Hauswand hing, wurden durch die Sprengung einige Scheiben umliegender Gebäude beschädigt. Verletzte Personen gab es aber keine.

