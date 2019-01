Diebesgut in Erde vergraben: 20-Jähriger in Berlin festgenommen

Ein Mann ist in einem Auto eingebrochen und hat das Navigationsgerät gestohlen. Er vergrub das Gerät in der Erde.

Berlin. Ein 20 Jahre alter Mann ist nach einem Autoeinbruch in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Friedrichshain vorläufig festgenommen worden. In der Nähe des Wagens entdeckten Beamte ein gestohlenes, in der Erde vergrabenes Navigationsgerät aus dem Fahrzeug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zuvor beobachtete ein Anwohner der Richard-Sorge-Straße, wie der 20-Jährige in dem Auto mit akustisch und optisch ausgelöster Alarmanlage saß. Nach kurzer Flucht konnte der mutmaßliche Dieb festgenommen werden.

( dpa )